Portal Matrícula Web ganha nova ferramenta de confirmação de endereço

Uma nova funcionalidade no Portal Matrícula Web traz mais confiabilidade e exatidão nas informações que são cadastradas pelos pais ou responsáveis, interessados em uma vaga na rede pública municipal de Ensino. A ferramenta, já disponível na matrícula para o Centro Educacional Infantil Cuiabano (CEIC) Profª Monserat Ismênia de Moraes Borges, é um complemento e confirmação de endereço.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, disse que a cada ano o Portal Matrícula Web vem sendo aperfeiçoado se tornando cada vez mais intuitivo, trazendo segurança e facilidade para os pais ou responsáveis. A nova ferramenta vai auxiliar no critério de desempate, estabelecido pelo Decreto Municipal nº 6.293, de junho de 2017. “O decreto Municipal define como prioridade da rede pública municipal de Ensino o atendimento as crianças com deficiência, beneficiárias do Programa Bolsa Família, do governo federal e de baixa renda familiar. No caso de empate, o critério é a proximidade da unidade educacional. Com essa funcionalidade teremos informações mais precisas, tornando o sistema mais transparente”, destacou a secretária Municipal de Educação, Edilene Machado.

Cadastramento

O período de matrícula para o CEIC Profª Monserat Ismênia de Moraes Borges, localizado no bairro Pedregal, começou às 8h da manhã desta segunda-feira (19), somente pelo portal Matrícula Web. Os pais ou responsáveis interessados em uma vaga na unidade educacional, podem acessar o formulário pelo link disponível no site da Prefeitura de Cuiabá, https://siged.cuiaba.mt.gov.br/matweb/login/.

De acordo com o calendário de matrícula, de hoje até as 23h59 do dia 21/07, o Portal Matrícula Web ficará aberto para o cadastramento e/ou atualização das informações já cadastradas como mudança de endereço, mudança de telefone, benificiário do Programa Bolsa Família, renda familiar entre outras.

No dia 23 de julho, o portal Matrícula Web será reaberto somente para que os pais ou responsáveis possam preencher a solicitação de matrícula. A etapa de solicitação de matrícula é obrigatória para concorrer a uma das vagas.

A lista com as solicitações de matrículas que serão atendidas será divulgada no dia 3 de agosto, no site da Prefeitura de Cuiabá.

Após a divulgação da lista o pai ou responsável deve efetivar a matrícula, na unidade educacional, no período de 4 a 6/8, no horário de atendimento da unidade levando seus documentos pessoais e das crianças/estudantes.

CEIC

O CEIC Prof.ª Monserat Ismênia de Moraes Borges é uma das cinco novas unidades nessa modalidade de ensino, entregues pela gestão Emanuel Pinheiro nos últimos dois anos. A proposta, genuinamente cuiabana e da gestão Emanuel Pinheiro, é voltada para a Educação Infantil na primeira infância.

As unidades têm uma organização diferenciada das salas de atividades e espaços externos, que fortalecem as práticas pedagógicas focadas na construção de aprendizagens e no desenvolvimento cognitivo, físico e sócio emocional das crianças/estudantes.

Além de salas climatizadas pelo Programa Climatizar é Humanizar todos os móveis e equipamentos são novos e um diferencial, uma sala de amamentação, humanizando ainda mais o atendimento aos bebês.

Vagas

A Prefeitura de Cuiabá está ofertando 150 vagas na nova unidade, disponibilizadas da seguinte forma, 30 vagas para Berçário, 60 vagas para o Maternal, 30 vagas para o Jardim I e 30 vagas para Jardim II. As crianças/estudantes que já estão matriculados em outras unidades educacionais da rede pública municipal não poderão concorrer às novas vagas no CEIC Prof.ª Monserat Ismênia de Moraes Borges

SERVIÇO

MATRÍCULA WEB – CEIC Prof.ª Monserat Ismênia de Moraes Borges

Vagas: 150

Modalidade de Ensino: Berçário, Maternal, Jardim I e Jardim II – 0 a 3 anos e 11 meses completos até 31/03.

Datas:

. Cadastramento e/ou atualização de informações cadastrais no Portal Matrícula WEB: 19 a 21/7

. Solicitação de matrícula no Portal Matrícula WEB: 23/07, das 08 às 23:59 horas

. Divulgação do resultado: 03/08

. Efetivação da matrícula na unidade educacional: 04 a 06/08

Local: Portal Matrícula WEB (matrícula somente via online): https://siged.cuiaba.mt.gov.br/matweb/login/

Telefones para informações: 0800 646 2003, 3645 6571, 3645 6560, 3614 4313 e 3614 4318, das 8h às 12h e das 14h às 18h