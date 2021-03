Portaria do Mato Grosso Saúde suspende temporariamente os atendimentos presenciais

O Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, e o Hospital Regional de Nova Mutum disponibilizaram, nesta quinta-feira (18.03), 14 leitos de UTI Covid-19 para a regulação estadual. As novas vagas se somam aos 501 leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) que já estavam em funcionamento em Mato Grosso.

São 9 novos leitos de Terapia Intensiva no Hospital Metropolitano, viabilizados diretamente pelo Governo do Estado, e 5 novos leitos intensivos no Hospital Regional de Nova Mutum, abertos em parceria com a gestão do município. O Hospital Metropolitano, que está em fase de ampliação, ainda receberá outras 11 vagas de UTI.

Os incrementos integram o pacote de ampliação de leitos para o enfrentamento da pandemia, anunciado na última semana pela gestão estadual. O trabalho do Governo faz parte de uma força-tarefa, junto aos Poderes e municípios, para garantir o atendimento à população e salvar vidas.

Conforme o cronograma, há a previsão de abertura cinco leitos no Hospital Santa Rita, em Alta Floresta, na sexta-feira (19.03). No sábado (20.03), está prevista a abertura de mais 10 leitos intensivos no Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, e de dois leitos no Hospital Coração de Jesus, em Campo Verde.

Ação em parceria com Prefeituras

Na última semana, o Governo de Mato Grosso anunciou a ampliação de 160 leitos de Terapia Intensiva em 14 municípios do estado. A ação custará cerca de R$ 9 milhões por mês à gestão estadual e contempla hospitais estaduais e municipais.

A gestão da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) informa que as ampliações consideram as propostas encaminhadas oficialmente pelas Prefeituras ao Governo do Estado. Diante das propostas recebidas, também serão disponibilizados 500 leitos de enfermaria em parceria com gestões municipais de Mato Grosso. No momento, o Estado estuda as propostas encaminhadas pelos 141 municípios do estado.