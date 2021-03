Portaria estabelece classificação das fontes ou destinações de recursos pelos entes federados

Crédito: Portal Solar

A energia solar fotovoltaica, que garante economia, sustentabilidade e retorno rápido do investimento, passará a ser utilizada pela Associação Mato-grossense dos Municípios. A expectativa é que nos próximos meses a instituição já esteja produzindo a própria energia elétrica que será utilizada para atender a demanda de todo o prédio. Serão investidos cerca de R$ 800 mil na instalação do sistema, que vai contar com 368 painéis solares, totalizando 154,5 kw de potência. A estrutura vai produzir 20.400 kwh/mês, suficiente para suprir toda a demanda da instituição. Os painéis serão instalados em uma estrutura metálica de 736 m2, que será construída em uma área no estacionamento da Associação.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, disse que a energia fotovoltaica garante uma economia de cerca de 90% na conta de energia e o investimento se paga em aproximadamente três anos. “Há algum tempo estamos avaliando alterar a fonte de energia elétrica utilizada pela AMM. Além de reduzir os custos da instituição, proporcionando investimentos em outras demandas para atender os municípios, a energia solar contribui para a preservação do meio ambiente, por ser limpa e renovável”, frisou.

Fraga ressaltou que a elaboração dos projetos para a instalação do sistema de geração de energia solar será estendida aos municípios. O trabalho será coordenado pela AMM, por meio da Central de Projetos, que já está informando as prefeituras sobre esse novo serviço, que deve atender uma demanda crescente no estado.

Mato Grosso ocupa a quarta posição no ranking nacional em utilização da energia fotovoltaica, com a geração de 313,7 MW, o que representa 7,4% do total. Os dados são da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel e da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica – Absolar e se referem a 2020.

A coordenadora da Central de Projetos, Monique Godoi, disse que o investimento médio para a instalação dos painéis solares fica em torno de R$ 37 reais por kwh/mês. “A instalação dos sistemas solares pode ser viabilizada com recursos próprios ou por meio de convênios governamentais”, explicou. A instalação poderá ser feita nas prefeituras e demais prédios públicos, gerando uma economia significativa para os cofres municipais.