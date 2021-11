Porto dos Gaúchos recebe reunião itinerante da Comissão Intergestores Bipartite

O município de Porto dos Gaúchos, a 649 quilômetros de Cuiabá, recebeu a 10ª reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso (CIB-MT). A reunião ocorreu na manhã desta sexta-feira (12.11) no auditório da Câmara Municipal e contou com a presença de representantes de diversos municípios do estado.

A CIB é a esfera de pactuação entre o estado e os municípios no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A Comissão é composta por membros do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems-MT) e da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), sendo que as decisões validadas precisam ser unânimes.

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, preside a Comissão e esteve presente na reunião itinerante.

“Na CIB, são tomadas as decisões de aplicação de recursos estrategicamente necessários e esse também é um grande momento de interação entre secretários municipais de Saúde. A decisão de descentralizar as reuniões da CIB, que antes aconteciam só em Cuiabá, faz com que a gestão se aproxime do interior do estado. Especialmente a região do Vale do Arinos – que engloba os municípios de Juara, Novo Horizonte, Tabaporã e Porto dos Gaúchos – merece esse reconhecimento, pois apresenta excelentes performances de imunização e na Atenção Básica”, pontuou o gestor.

Dentre as principais pautas debatidas na reunião, esteve a homologação de propostas apresentadas para a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos pelo Programa Mais MT Cirurgias; a operacionalização, distribuição, armazenamento e aplicação de vacinas contra a Covid-19; a atualização do Plano de Contingência ao Coronavírus em Mato Grosso e o cofinanciamento estadual para o custeio de 40 leitos de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Municipal de Cuiabá.

Para o presidente do Cosems-MT e secretário municipal de Saúde de Nova Ubiratã, Marco Antônio Norberto Felipe, a CIB itinerante é uma oportunidade para o gestores conhecerem as múltiplas realidades existentes em Mato Grosso.

“Esse é um momento histórico para Mato Grosso e para a CIB. As reuniões começam a ser itinerantes e os gestores têm a oportunidade de ‘pisar no chão da fábrica’. Penso que, no ano que vem, devemos seguir esse mesmo direcionamento, com algumas reuniões em Cuiabá e outras itinerantes, de forma que todos conheçam a realidade dos município. Tivemos a grata satisfação do secretário estadual visitar os quatro municípios da região e isso é muito importante”, avaliou o presidente.

O prefeito de Porto dos Gaúchos – município que completou 58 anos na quinta-feira (11.11) –, Vanderlei Abreu, também avaliou positivamente a ação itinerante da CIB. “Estar aqui, em um encontro desta grandeza, é uma satisfação para nós. Fico contente de vocês virem conhecer um pouco do nosso município, um pouco do nosso trabalho. O município é pequeno, mas a gente tenta fazer o máximo que pode para melhorar a saúde e atender bem a nossa população”, concluiu.