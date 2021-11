Posto do Sine-MT é inaugurado no município de Juscimeira

Um posto do Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), foi instalado em Juscimeira, município localizado a 163 km de Cuiabá. A inauguração foi realizada nessa segunda-feira (08.11).

A partir de agora, os moradores da cidade poderão contar com os serviços de intermediação de mão de obra e solicitação de seguro desemprego. Com novo posto de Juscimeira, a Rede Sine de Mato Grosso conta com 32 postos de atendimento, presentes em 29 municípios do Estado.

A secretária da Setasc, Rosamaria Carvalho, destacou a importância dos serviços do Sine para a população local que precisa de uma colocação no mercado de trabalho. “É uma cidade que está crescendo e o posto do Sine vai auxiliar tanto no empregador quanto para o empregado”. Ela também pontuou o empenho da gestão municipal por ter corrido atrás e lutado pela instalação da unidade do Sine.

A secretária adjunta de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva (Sacis), Rosineide Porcionato, ressaltou que o Sine realiza atendimento ao trabalhador que busca vagas de emprego e ao empregador, através da captação de vagas. Além disso, o trabalhador é orientado sobre a habilitação do seguro-desemprego e da utilização da Carteira de Trabalho Digital.

Para a primeira-dama e secretária de Assistencia Social municipal, Silvani Gomes da Silva, a instalação da unidade no município significa uma avanço para a cidade. “Há mais de dois anos o prefeito luta por ter essa unidade na cidade. Agora, estaremos em busca das empresas que queiram contratar trabalhadores. Também iniciaremos qualificações para preparar o trabalhador para o mercado profissional”.

O prefeito Moises do Santos enfatizou a expectativa de crescimento da economia local para os próximos 10 anos. “Precisamos planejar e a vinda do Sine para a cidade faz parte desse planejamento. Contamos com a unidade para fazer a ligação entre o empregador e o empregado”.

Já na inauguração da unidade, o gerente de uma loja de eletrodomestico, Reginaldo Cortez, anunciou a abertura de 10 vagas de trabalho. “Acreditamos nos serviços do Sine e aproveitamos para anunciar a abertura desses postos de trabalho”.

Serviço

O Sine-MT em Juscimeira está instalado na sede da Biblioteca Odilon de Oliveira, localizado na praça central da cidade, na Avenida JK.