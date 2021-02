Posto fiscal da divisa com Mato Grosso do Sul passa por desinfecção

Foto: LUCIENE LINS

O Sistema Penitenciário e o Socioeducativo, receberam na sexta-feira (12), materiais bélicos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI), que vão garantir a segurança e a desinfecção das 48 unidades penais no Estado. As aquisições são fruto de uma emenda parlamentar do deputado estadual João Batista do Sindspen (PROS), além de outros repasses feitos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Durante sua fala na cerimônia realizada no pátio da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (Saap), João Batista destacou a atuação da ALMT, lembrando que a Casa de Leis conseguiu gerar uma economia de R$ 80 milhões que foram devolvidos ao Estado, fato que proporcionou melhorias principalmente para a educação, saúde e segurança.

“Com essa economia, eu e os demais deputados que somos da área de segurança pública, estamos aproveitando os recursos devolvidos para aplicar nas nossas instituições. Materiais e equipamentos como estes entregues hoje, servirão para manutenção da segurança deste profissionais que atuam nas unidades. Vamos continuar este trabalho nestes dois anos que ainda temos no Legislativo e com certeza podem contar conosco”, afirmou o deputado.

O secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, que esteve presente no ato de entrega dos EPI’s, enalteceu a parceria com a ALMT, que somente neste ano, propiciou a aquisição de equipamentos de biometria para a Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec), a entrega de viaturas, e desta vez, a aquisição dos materiais para o Sistema Penitenciário e o Socioeducativo.

“A Assembleia é uma grande parceira das forças de segurança e com o Socioeducativo e o Sistema Penitenciário, não poderia ser diferente. E nós agradecemos o deputado João Batista, que irá presidir neste ano a Comissão de Segurança Pública da Assembleia, e os demais parlamentares, todos com sua parcela de contribuição tem trazido melhorias para a segurança pública de Mato Grosso”, destacou Bustamante.

Para o superintendente do Socioeducativo, Iberê Ferreira da Silva Junior, os equipamentos recebidos irão contribuir de forma efetiva para o reforço da proteção contra o Covid-19, além da segurança dos profissionais, bem como, dos adolescentes.

“Estamos muito felizes com a entrega destes equipamentos para o Socioeducativo, só temos que agradecer, primeiramente o deputado João Batista pelo apoio de sempre, a ALMT pela parceria e o secretário Alexandre Bustamante pelo emprenho em nos proporcionar essas melhorias”, agradeceu Iberê.

Jean Gonçalves, atual secretário da SAAP, explica que ao todo, o Sistema Socioeducativo recebeu munições (.40), de calibre 12 e munição menos que letal, além de atomizadores, utilizados na desinfecção de ambientes, evitando o contágio do Covid-19.

“Geralmente, as munições letais são utilizadas em caso de escoltas, garantindo a segurança dos profissionais e dos adolescentes. Já as munições menos que letal, são para utilização dentro das unidades em casos extremos de motins ou rebeliões”, explicou Jean.

Para a compra destes materiais foi destinado o valor R$ 101 mil, fruto da emenda parlamentar do deputado João Batista. Já para o Sistema Penitenciário, um repasse de R$ 187 mil da ALMT, capitaneado também pelo deputado João Batista, garantiu a aquisição de 60 atomizadores e kits de (EPI’s) compostos por macacão, máscara respiradora e óculos, visando garantir a proteção e a desinfecção de todas as 48 unidades penais do estado.