Postura do prefeito Emanuel Pinheiro frente à realização da Copa América é destaque na imprensa internacional; gestor pede 670 mil doses de imunizantes

A postura austera e firme do prefeito Emanuel Pinheiro em defesa da saúde dos cuiabanos frente à escolha da Capital como uma das subsedes da Copa América, que terá início no próximo dia 13, chamou a atenção da imprensa da Argentina, país que inicialmente sediaria o torneio, mas que desistiu devido à situação crítica da pandemia de covid-19.

Pinheiro levanta a ideia de que o momento pede que “a classe política em geral, os gestores unam forças e canalizem toda sua energia para imunizar a população, única forma de derrotar de uma vez por todas a covid-19” e de que já que Cuiabá não foi chamada a decidir se aceitaria recepcionar o megaevento futebolístico, que seja compensada com a imunização total de sua população adulta, o que demanda o envio de 670 mil doses de vacinas por parte do governo federal.

Nesta quinta-feira (3), o site La Província, de Buenos Aires publicou: “Ter Messi é um sonho, mas estamos em um pesadelo, diz o prefeito de Cuiabá”. O veículo de imprensa destacou que Emanuel Pinheiro foi o único dos quatro prefeitos de cidades-sedes do torneio que se opôs publicamente à realização do evento. Ao periódico, o prefeito também demonstrou seu descontentamento com o fato da Capital não ter tido a oportunidade de se posicionar, além de ter sido surpreendida com a notícia de que receberia o evento, que trará estrelas do mundo futebolístico mundial e vai mobilizar parte da população, que é fanática por futebol.

O site de notícias argentino Télam trouxe o tema como destaque em duas reportagens, dentre elas a que traz no título: “Cuiabá espera por Messi em pé de guerra: seu prefeito se opõe à Copa e quer vacinas em troca”, que ressaltou que a Arena Pantanal, onde ocorrerão os jogos, abriga o centro de triagem contra a covid-19, que terá os serviços à população afetados em decorrência do torneio. O site também mostrou que o prefeito Emanuel Pinheiro teme que uma terceira onda de covid-19 chegue junto com a Copa América, como advertem os especialistas.

Um dos maiores periódicos de jornalismo esportivo do mundo, o argentino Olé, publicou: “O Prefeito de Cuiabá se opõe à Copa América e reivindica vacinas”. Assim como o site Télam, Olé evidenciou o fato de que o centro de triagem que funciona na Arena Pantanal terá seu funcionamento suspenso 5 horas antes de cada partida e que a realização do evento futebolístico na Capital de Mato Grosso não foi recebida com bons olhos pelo gestor. “Não é aconselhável um espetáculo deste tamanho em Cuiabá porque não sabemos como será a mobilização da população para a Copa América, apesar de que serão jogos sem público. Estamos em um momento difícil, discutindo assuntos de saúde da população”, disse Emanuel Pinheiro ao jornal.