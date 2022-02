Pra Frente Cuiabá: liberação de crédito incentiva micros e pequenos empreendedores da Capital

Familiares das personalidades homenageadas na noite de sexta-feira (04), no Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, agradeceram o prefeito Emanuel Pinheiro pelo reconhecimento referente a colaboração e atuação de seus entes queridos no futebol mato-grossense. A solenidade faz parte da programação de reinauguração do complexo esportivo, que começou na segunda-feira (31), em comemoração ao seu aniversário de 70 anos e segue neste domingo (06). Ao todo, 74 pessoas foram agraciadas com uma medalha e certificado de honra ao mérito.

Em seu discurso, o prefeito enalteceu a participação histórica e conservadora que estas pessoas constituíram junto ao Dutrinha, mantendo viva a chama do futebol cuiabano e suas raízes, revelando grandes talentos.

“Fizeram a apaixonante história da inesquecível geração de ouro. Por aqui desfilaram a genialidade do maior jogador de todos os tempos, Pelé e tantos outros craques regionais, nacionais. Homenageamos também os nossos fanáticos torcedores cuiabanos, marcando esse dia memorável de 70 anos do Dutrinha. Faço das minhas palavras um protocolo perpétuo de paixão, reconhecimento e orgulho do nosso templo do futebol”, salientou.

Carlos Eduardo, neto do dirigente Benedito Ferreira dos Santos, o Dito Coró, não escondeu a emoção em estar presente ao lado do avô neste momento tão importante, consagrando sua marca na Cultura, Esporte e Lazer de Cuiabá. “Ele foi jogador e treinador dos times São Cristóvão e Operário. É uma alegria muito grande ver ele sendo homenageado. Estou muito feliz em estar aqui. Ele fez um trabalho importante no esporte da cidade e a família agradece de coração”, disse.

Na sequência, Ana Paula dos Santos, filha do ex-jogador Benedito Valdir Santana de Sousa, popular Xurica, elogiou o ato do Chefe do Executivo Municipal e afirmou que o sentimento é de felicidade. “Estou muito emocionada em ver o meu pai sendo homenageado em vida, algo que marcou todos nós. As pessoas vão vir aqui e ver o nome dele. Sem dúvidas, estamos muito felizes, sem palavras para descrever”, destacou.

Elair Brito, acompanhando a torcedora fiel, responsável pela organização de grandes torcidas do time Operário Várzea-grandense e filha de Dhorcas, Mariana Fernandes Macedo, enalteceu a contribuição desportiva dele, bem como sua dedicação de décadas ao futebol regional. “Ela doou grande parte da vida, inclusive dentro deste gramado ao time. A homenagem foi justa, pois além de representar o nosso futebol mato-grossense, ela tornou-se o símbolo do Operário”, pontuou.

Mariana, que carregava em mãos a bandeira de seu clube do coração, elencou a paixão que já perdura por mais de 60 anos, reiterando que a consideração por parte da Gestão Pinheiro, fizeram todos esforços valerem a pena. “Graças a deus lembraram de mim, estou até envaidecida. Muitas pessoas trabalham e não são reconhecidas e eu estou tendo essa oportunidade hoje”, completou.

Em seguida, foi a vez do filho do dirigente e técnico de diversos times da Capital, Hélio Machado da Costa, expressar sua gratidão. Hélio Machado Júnior pontuou que o Dutrinha foi o palco de grandes momentos da família, sempre motivados pelo pai. “Ele foi técnico por mais de 20 anos de grandes times do Estado. É uma grande emoção para nós. É um presente que Cuiabá recebe, a devolução desse estádio para sociedade”, acrescentou.

Já Reinaldo Acioli, esposo da juíza de Direito, Patrícia Ceni, uma das autoridades consagradas no evento, agradeceu o prefeito pela atitude e o dia memorável. “Eu fico muito orgulhoso pelo trabalho que ela tem dedicado ao futebol, mas todos os times e esportes. eu agradeço a Prefeitura de Cuiabá por reconhecer os serviços dela e o prefeito também”, relatou.

A singularidade da noite especial foi marcada pela exibição inédita do primeiro holograma do Rei Pelé, que esteve presente em campo em 1965. “O maior jogador de todos os tempos, o rei do futebol aqui jogou. Como forma de homenagear os 70 anos do Dutrinha, trouxemos para Cuiabá o primeiro holograma do rei do futebol exposto no mundo inteiro. Como sempre Cuiabá e o Dutrinha fazendo história”, concluiu Pinheiro.