Pra Frente Cuiabá: Van do Sine Municipal atende no bairro Jardim Imperial

Até sexta-feira (12), a van do Sine Municipal permanecerá à disposição da população em frente à igreja católica, no bairro Jardim Imperial, com oferta de empregos, cadastro e formalização de Microempreendedores (MEI), além da captação de vagas do comércio local, entre outros serviços.

A ação, que começou nesta quinta-feira (11), já atendeu a 50 pessoas. A equipe realizou ainda visitação a 20 empresas. O horário de atendimento é das 8h às 17h. Desde a implantação do projeto ‘Sine da Gente’ que integra o programa ‘Pra Frente Cuiabá’, a ação itinerante de atendimento já percorreu 32 bairros, com mais de 1.380 encaminhamentos às empresas conveniadas, o que resultou num montante de mais de dois mil atendimentos nesse período de oito meses de implantação do projeto.

“O Sine da Gente está onde o povo está, para atender àquelas pessoas que por não ter condições de se deslocarem até a Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico para ter acesso a uma oportunidade. A equipe sempre disponível para orientar a população quantos aos direitos que são assegurados ao trabalhador”, disse o diretor de Captação, Emprego e Qualificação, Rafael Butareli.

O diretor pontua um dos diferenciais desse projeto é possibilitar o atendimento especificamente nas demandas de cada região. “Além de ajudar a pessoa conseguir um emprego com carteira assinada, o Sine da Gente pensou também em facilitar a vida do trabalhador, oferecendo uma vaga de serviço próximo de sua residência, gerando economia na renda familiar no final do mês”, acrescentou Rafael.

A ação Sine da Gente é executada pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico e integra o Pra Frente Cuiabá, um programa multissetorial executado também pela Pasta em parceria com Núcleo da primeira-dama Márcia Pinheiro, Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência e Secretaria da Mulher.

“A ação do Sine da Gente atua em duas frentes, na geração de empregos e captação de novas vagas no comércio dos bairros.

O projeto auxilia no desenvolvimento do comércio de forma descentralizada possibilitando a redução do tempo de deslocamento do trabalhador ao trabalho, dando mais tempo para passar com a família”, finalizou o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.