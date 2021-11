Praça da Saúde presta homenagem ao padre Firmo

O projeto “Refletindo sobre a doença falciforme” convida a população a participar de uma série de diálogos online que serão realizados quinzenalmente, começando nesta quinta-feira (25), às 18 horas, através da plataforma Google Meet (clique no link para participar: http://meet.google.com/gta-wsfq-uit). Neste primeiro encontro virtual, o tema será abordado com a presença da presidente da Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doenças Falciformes do Brasil, Maria Zenó Soares. Haverá emissão de certificado de participação.

O projeto é uma iniciativa da Associação de Pessoas com Doença Falciforme do Estado de Mato Grosso (ASFAMT) e do Comitê Técnico de Saúde da População Negra, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Grupo de Pesquisa em Enfermagem, Saúde e Cidadania.

De acordo com a responsável técnica de Saúde da População Negra da SMS, Nara Nascimento, que também é membro do Comitê Técnico que trata sobre a mesma pauta, o projeto “Refletindo sobre a Doença Falciforme” surgiu de reuniões do Comitê, no qual participam pessoas que convivem com a enfermidade. “O projeto tem como objetivo aperfeiçoar o conhecimento de profissionais, pacientes, familiares, cuidadores e público em geral sobre a doença falciforme, melhorar o atendimento aos pacientes, além de dar maior visibilidade à doença, que em Cuiabá é uma questão de saúde pública”, afirma.

Nara conta ainda que a ideia é fazer encontros virtuais a cada 15 dias, sempre com um convidado especialista no tema, e também com a divulgação de material educativo sobre a doença falciforme, que, segundo a profissional, acomete mais de 400 pessoas na Capital de Mato Grosso, mas que esse número pode ser ainda maior devido ao fato de muitas pessoas ainda não saberem que têm a doença.

Serviço

O quê: Encontro virtual “Refletindo sobre a doença falciforme”

Quando: Quinta-feira (25), a partir das 18h

Onde: Plataforma Google Meet – http://meet.google.com/gta-wsfq-uit