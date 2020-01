Praça do Santa Isabel revitalizada estimula convivência das famílias e proporciona mais qualidade de vida

28/01/2020 30

Os moradores do bairro Santa Isabel e bairros adjacentes estão utilizando a nova praça reconstruída pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Inaugurada há pouco mais de um mês, a praça denominada “Ederson Nobre de Amorim – Pitico” conquistou famílias inteiras por apresentar espaço de convivência para diversos públicos: idosos, adultos, jovens e crianças.

“O espaço é perfeito para trazer as crianças que adoram brincar no playground infantil. Minha filha adora os balanços e o escorregador. Também me sinto segura no ambiente, pois somente famílias passaram a frequentar o espaço após a reforma. À noite sempre lota, e as crianças passam a ter mais tempo para brincar, principalmente aos finais de semana”, disse a dona de casa Marcela Marques de Almeida Souza, 38 anos, mãe da pequena Karen Marques de 07 anos.

As amigas Josiane Conceição de Arruda e Rafaela de Souza, ambas com 13 anos, alunas da 8ª série, moram no bairro vizinho Jardim Itororó, mas sempre que é possível fazem caminhada e aproveitam para passar o final de tarde tomando sorvete ou açaí na praça, além de caminhar e encontrar amigos. “Adoramos esse espaço, é um lugar para passar o tempo, encontrar colegas e fazer novos amigos”, disse Josiane.

A aposentada Francisca Meira Vieira, que mora em frente a praça, aprovou e elogiou a transformação pela qual o local passou. “Ficou uma maravilha, um espaço muito bonito pra gente sentar, conversar, ver os netos brincarem. A iluminação fixou ótima, porque à noite ficava perigoso, era escuro e agora está bem claro”, comentou ela.

Para Cleberson Oliveira de 42 anos, e, o filho Miguel Oliveira, 12 anos, a praça “Ederson Nobre de Amorim – Pitico” está sendo uma oportunidade para deixar o vídeo game de lado. “Utilizamos a quadra. Usamos os aparelhos de ginástica. Além de socializar com outros jovens do bairro. Antes era só o vídeo game no final da tarde”, disse o pai.

Já Paula Virgínia Buena, 32 anos, mãe da pequena Rebeca de 05 anos, lamenta que não pode vir todos os dias pois trabalha à noite. “Venho somente nas minhas folgas e minha filha adora a amarelinha e o túnel de brinquedo. Eu gosto de vir para me distrair enquanto ela brinca. Se pudesse viria todos os dias é muito bom”.

Airy Cristina de 36 anos, confessou que esta foi a primeira vez que teve tempo de visitar a praça depois da reformada. “Vim acompanhando meu filho Ryan de 10 anos e a madrinha dele, Maria Aparecida. Na correria do dia a dia nem sempre paramos para aproveitar. Mas gostei bastante do espaço. A prefeitura está de parabéns, agora vou me programar para vir todos os dias, e passar um tempo ao ar livre, e meu filho fora da televisão”, declarou.

Moradora do bairro Santa Isabel, há apenas 04 meses, Janaína Ferreira, 41 anos, afirmou que está adorando o bairro e um dos motivos é a nova praça de lazer. “Achei maravilhosa. Desde que inaugurou, todos os dias quando saio do trabalho venho direto pra cá utilizar os aparelhos de educação física. É uma academia ao ar livre, bem legal. Acho que até o comércio melhorou. Estou pensando em fixar residência aqui no bairro”.

Janaína Ferreira também destacou que seu filho Ronald Luiz Lana, 10 anos, também adora o espaço e ela como mãe se sente segura com o espaço que tem limpeza, policiamento, iluminação, e é frequentado por muitas famílias.

O adolescente Werik Reis da Silva, 18 anos, destacou que o espaço que mais gosta na nova praça é a quadra poliesportiva. “Eu já frequentava aqui antes da reforma, e agora ficou ótimo. Tem piso novo, alambrado, tabela e cesta de basquete, traves e rede para gol, rede de vôlei. Muitas vezes os jovens que vêm aqui para jogar nem se conhecem e acabamos fazendo novas amizades. Também podemos praticar vários esportes, têm dias para jogar modalidades diferentes como vôlei, futebol e basquete. Basta começar a frequentar a praça para saber dos horários”.

Localizada entre as avenidas Ari Leite de Campos e Aurélia Almeida, a praça se constitui em um espaço de lazer e de integração dos moradores do bairro Asa Bela que contam com o ‘Espaço FIT 5 VG’, playground infantil, área para realização de eventos e feira livre, quadra poliesportiva, passeio público, bancos, lixeiras, paisagismo e boa iluminação.

Conforme informações dos moradores, embora a área tenha sido reservada para construção de uma praça, o local nunca havia recebido infraestrutura adequada. “É uma bênção este espaço, está limpa essa área. Com a praça, onde todos podem se sentar de dia à sombra e à noite conversar com os vizinhos e os amigos, é maravilhoso. Para o comércio valoriza bastante a área também. A iluminação está ótima. Como meu comércio fica em frente à praça sou uma vigilante desse patrimônio”, disse a comerciante Olga Guelies de 52 anos, e moradora há 15 anos do bairro Santa Isabel.

O secretário municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes, revela que a implantação de novos espaços de lazer e esporte para a população, principalmente crianças e jovens, visa estimular a convivência das pessoas, da vizinhança. “A praça por si só já é um equipamento que atrai as pessoas. É um espaço para integração e convivência das famílias, por isso a Prefeitura está fazendo as melhorias, criando mais uma opção de lazer. Ficamos felizes que a população aprovou”, disse.

Por: Rafaela Maximiano – Secom/VG