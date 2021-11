Praça vira ponto de encontro para momentos de lazer, saúde e até negócios

Do Gabinete

No dia 20 de novembro (sábado) o vereador Cezinha Nascimento (PSL) participou de uma ação, com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, e outras doenças que atingem a população masculina. A ação aconteceu no PSF situado no bairro Altos da Serra l.

Durante o evento, promovido pela equipe de profissionais da área da saúde que atuam na unidade, houve uma palestra, onde foram abordados temas como as principais doenças sexualmente transmissíveis, sorteio de brindes, entrega de lembrancinhas e no encerramento do evento foi oferecido um lanche, composto de salgados, bolos, sucos e frutas para os homens que compareceram ao local.

“Esse evento tem como objetivo principal conscientizar o público masculino, que, geralmente, não tem o hábito de cuidar da saúde, que a prevenção é o melhor remédio. Os atendimentos não são só para diagnosticar o câncer de próstata, o paciente também pode aferir a pressão, medir a glicose, realizar outros tipos de exames, e se apresentar algum sintoma já é encaminhado para tratamento. Além disso, é importante ressaltar que essa ação é alusiva a campanha Novembro Azul, mas estamos aqui o ano todo para atender a população”, explicou a médica Gisele Paradela Nogueira Corrêa.

“Aproveitei o evento para falar sobre o câncer bucal, um assunto que atinge ,principalmente, a população masculina, mas não é muito discutido e como a maioria da população não tem conhecimento acaba sendo detectado, em muitos casos, já em estágio avançado e com isso a recuperação se torna mais difícil, em alguns casos, e já não tem mais cura”, disse a

dentista Jaqueline Coutinho.

“O homem tem que ter a consciência que ao se cuidar ele também está cuidando da saúde da sua parceira e isso é uma forma de carinho e proteção”, lembrou a recepcionista Marcelly.

De acordo com a atendente do PSF, Neila Rodrigues, o número de participantes superou a expectativa. No total, 55 homens compareceram no evento que começou às 13h30 e terminou às 17h.

O deputado estadual Elizeu Nascimento, (PSL) que também é morador do bairro e participou do evento, disse que já teve casos de pessoas acometidas pelo câncer de próstata na família. “Posso falar com propriedade sobre o assunto. Meu avô faleceu lutando contra essa doença e por isso digo que é muito importante que se faça o exame preventivo”, alertou o parlamentar.

Cezinha Nascimento que mora no Altos da Serra l, desde a fundação do bairro, sendo responsável, como presidente da associação de moradores, pela construção da unidade de saúde (PSF) na localidade, falou da satisfação de participar da palestra e parabenizou toda a equipe pelo excelente trabalho que está sendo desenvolvido em favor da população local. ”O meu sentimento é de satisfação e alegria em poder participar dessa ação, que proporciona atendimento digno, na área da saúde, para a população cuiabana e também é de gratidão a essa equipe de profissionais eficientes, dedicados e carinhosos com os pacientes da nossa comunidade. Pelo excelente trabalho que estão realizando, todos os componentes da equipe do PSF do bairro Altos da Serra estão de parabéns”.

Gabriela Von Eye/Gabinete Vereador Cezinha Nascimento