Prazo para confirmação da matrícula de novos estudantes na rede pública municipal de ensino termina nesta quarta-feira (12)

Os pais ou responsáveis têm até esta quarta-feira (12), para apresentar nas unidades educacionais de escolha, os documentos pessoais e das crianças (original e cópia), a fim de efetivarem as matrículas dos novos estudantes, de 4 a 14 anos. Após essa etapa, as vagas não preenchidas serão disponibilizadas nas unidades educacionais.

A coordenadora de Microplanejamento Educacional da Secretaria Municipal de Educação, Angely Arruda explicou que nesta etapa as unidades educacionais estão recebendo somente os pais ou responsáveis que fizeram a matrícula pelo portal Matrícula Web, entre os dias 4 e 7 de janeiro, para as crianças da Educação Infantil-Pré Escola (4 e 5 anos) e Ensino Fundamental (6 a 14 anos).

“Este é o momento de efetivação dessas matrículas com a entrega dos documentos. Após esse prazo, a partir do dia 13, as vagas que não foram preenchidas nas respectivas unidades educacionais estarão disponíveis. Os pais ou responsáveis que não conseguiram fazer as matrículas no prazo, poderão se dirigir a essas unidades educacionais e fazer as matrículas, desde que hajam vagas livres remanescentes”, explicou a Angely Arruda.

Cada unidade irá informar a disponibilidade de vagas ainda não preenchidas. Para obter essa informação os pais devem se dirigir a essas unidades, levando seus documentos pessoais e das crianças.

Lembrando que para confirmar as matrículas devem ser apresentados os documentos pessoais dos pais ou responsáveis como RG e CPF, a Certidão de Nascimento, ou Partilha de Nascimento, ou Protocolo de Refúgio ou na ausência deste, a Carteira Nacional de Registro Migratório (CNRM). O cartão de vacina atualizado e no caso de estudantes com deficiência, o laudo médico. Se a criança é beneficiária do Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), deve ser informado à unidade educacional e levada uma cópia do documento (extrato atualizado do último benefício).

Nas unidades educacionais, os pais ou responsáveis devem informar contatos telefônicos validos e variados, que possibilitem uma comunicação eficaz entre a unidade educacional e a família.

Para solicitar orientações ou tirar dúvidas, a Secretaria Municipal de Educação disponibilizou telefones de contato. São eles, o 0800 646 2003, 3645 6571, 3645 6560, 3614 4318, 3614 4313.

Serviço

– Efetivação de matrículas nas Unidades Educacionais: 10, 11 e 12/01/2022

– Telefones para orientação e esclarecimento de dúvidas: 0800 646 2003, 3645 6571, 3645 6560, 3614 4318, 3614 4313

– Horário (por telefone): das 8h às 12h e das 14h às 18h