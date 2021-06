Prazo para doações do TCE Solidário é prorrogado; ação beneficia servidores em situação de fragilidade

A data para o recebimento de doações do projeto TCE Solidário – É tempo de se cuidar e cuidar um do outro – foi prorrogada. Agora os servidores têm até o dia 13 de julho para entregar roupas, calçados, material de higiene e alimentos não perecíveis, que serão distribuídos no 1° Bazar Solidário do TCE-MT, entre 14 e 16 de julho.



A campanha, realizada periodicamente pela Secretaria Executiva de Gestão de Pessoa/Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), leva em consideração, nesta edição, os impactos causados pela pandemia de Covid-19. Desta forma, a ação vai ajudar dezenas de colaboradores e seus familiares que estejam em situação de fragilidade.



É o que explica a coordenadora do Núcleo, Estela Biancardi. “A pandemia mudou nossas realidades e também levou muitos a perderem seu trabalho, incluindo-se aqui familiares de nossos prestadores de serviço. Então, pensando no nosso próximo, mais próximo, o NQVT elaborou esse projeto.”



Diferentemente das edições anteriores, quando os itens eram vendidos e os recursos repassados a instituições filantrópicas, nesta, as peças eram doadas aos servidores.



Para isso, o Núcleo desenvolveu uma dinâmica que garantirá sua segurança durante o evento. “Estipulamos um limite máximo de itens por pessoa, para que os servidores possam entrar de um em um no bazar e escolherem o que precisarem. Todas as medidas de biossegurança serão adotadas.”



Vale destacar que também é possível contribuir com brinquedos e material escolar e que as entregas devem ser feitas no Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho. “É bom lembrar que as peças para doação não são descarte e que precisam apresentar condições de uso para outra pessoa”, conclui Estela.

