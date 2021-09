Prazo para envio de projetos do Concurso TCE/BIS encerra nesta sexta-feira (1°)

Foto: Thiago Bergamasco/TCE-MT Clique para ampliar

O conselheiro Waldir Teis retornou ao pleno exercício de suas funções junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) na sessão ordinária remota desta terça-feira (28). O Termo oficial de reintegração ao cargo foi assinado na quinta-feira (23) e é considerado como um avanço na recomposição do quadro constitucional da Corte de Contas e para o restabelecimento da normalidade institucional.

Na ocasião, o presidente do órgão, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, pontuou que a volta de Waldir Teis causará diferença expressiva à rotina do Tribunal. “Conheço sua capacidade. Todos nós aguardávamos seu retorno e sabíamos que podia acontecer a qualquer momento. Seja bem-vindo à sua casa e ao seu trabalho. Como presidente, espero lhe dar todas as condições para que o exerça da melhor forma”, disse.

Waldir Teis, por sua vez, reafirmou o compromisso com a Corte de Contas e agradeceu ao presidente e aos colegas. “Que eu possa continuar na labuta, somando sempre ao TCE-MT. Agradeço a Deus pela complacência e misericórdia em me conduzir novamente ao exercício de conselheiro desta instituição. Agradeço também ao presidente Guilherme Maluf e sua equipe”.

Em sua primeira fala em Plenário, lembrou ainda o período em que esteve afastado de suas atividades. “Agradeço aos meus familiares, esposa, filhos e netos, todos do meu vínculo familiar pelo companheirismo contínuo e que comigo também sofreram. Agradeço também, com muito carinho e respeito, aos meus advogados, que são os responsáveis por meu retorno, e aos servidores que oraram por mim, daquele que desempenha a função mais simples à mais complexa.”

O vice-presidente do TCE-MT, conselheiro Domingos Neto, destacou o currículo de Waldir Teis e seu caráter humano. “Vossa excelência tem histórico profissional de muito trabalho técnico e dedicação e também possui a característica marcante de olhar para o próximo com atenção e cuidado. Seja bem-vindo de volta ao nosso Tribunal de Contas. Toda minha equipe e eu ficamos muito felizes com seu retorno.”

Para o conselheiro Antonio Joaquim, a ausência do colega era motivo de desconforto. “A sua situação foi idêntica a nossa, como o conheço e sei da sua índole, imagino o seu sofrimento. Quero que saiba que todos nós te respeitamos e temos um carinho especial por ti”, externou.

No mesmo sentido se pronunciou Valter Albano. “Quero abraçar publicamente o ilustre conselheiro, a quem tive oportunidade de dirigir palavras por ocasião da formalização do seu ato de reintegração. Digo hoje, somente, que a alegria está redobrada ao vê-lo no Plenário, de forma muito justa, embora tardia, cumprindo com seu papel.”

De forma semelhante, o conselheiro José Carlos Novelli também saudou o colega. “Manifesto minha alegria em poder participar novamente de uma sessão juntamente com o conselheiro Waldir Teis, no nosso Tribunal Pleno. Um forte abraço. Deus é grande, Deus é maior”, afirmou.

Já o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson de Alencar, reforçou o posicionamento do órgão como defensor do ordenamento jurídico. “O MPC apoia a decisão do conselheiro Raul Araújo que, em cumprimento do devido processo legal, determinou seu retorno à esta Casa. Exerça suas funções com plenitude, com toda serenidade e qualidade que lhes são peculiares. Tenha um excelente retorno”, disse.

O auditor substituto de conselheiro em substituição, Luiz Carlos Pereira, destacou a importância dos princípios constitucionais, do devido processo legal e da razoável duração do processo. Chamou a atenção ainda para a essencialidade do cargo de conselheiro. “Sem eles, o constituinte originário não existe. Por isso a importância dos titulares”, afirmou.

Ao fim da sessão, o consultor jurídico-geral do TCE-MT, Grhegory Maia, também homenageou o conselheiro. “Não podemos ter receio de dizer o que pensamos e buscar a Justiça. Seja bem-vindo a esta casa que sempre foi sua e está disposta a assegurar, principalmente da parte da Consultoria Jurídica, todas as suas prerrogativas para que continue fazendo seu trabalho da melhor forma possível”, concluiu.

