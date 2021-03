Prazo para migração de cadastros de produtores rurais da divisa de MT com Pará estão suspensos

O Governo de Mato Grosso recebeu, nesta quarta-feira (10.03), 28,8 mil doses da vacina CoronaVac. O quantitativo foi encaminhado pelo Ministério da Saúde e será destinado à imunização dos grupos da primeira fase da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, mais especificamente aos idosos entre 75 e 84 anos e profissionais da saúde.

De acordo com a orientação do Governo Federal, as unidades da nova remessa poderão ser utilizadas como primeira ou segunda dose. Para a vacina CoronaVac, o prazo para a aplicação da segunda dose varia entre 14 e 28 dias.

O Informe Técnico do Ministério da Saúde ainda enfatiza que “tendo em vista o intervalo entre a primeira e segunda dose (de 2 a 4 semanas) e considerando o fluxo de produção e consequente distribuição da vacina, orienta-se que a segunda dose seja reservada para garantir que o esquema vacinal seja completado, evitando prejuízos às ações de vacinação”.

Imediatamente após a chegada do imunizante, as equipes da Vigilância Estadual trabalharão no recebimento das doses, na conferência da quantidade, na catalogação dos imunizantes e no encaixotamento para distribuição e retirada dos municípios.

Simultaneamente à operação logística, as equipes administrativas trabalham na resolução da Comissão Intergetores Bibartite (CIB), colegiado que oficializa o quantitativo de doses a ser destinado para os 141 municípios.

Até o momento, Mato Grosso já recebeu 278.760 doses de vacina do Ministério da Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, desde o início da vacinação, em 19 de janeiro, um total de 143.502 doses foram aplicadas no estado.