Precariedade de Escola Estadual em Leverger vira destaque nacional

Pilatos pantaneiro lavou as mãos

Lauro Nazário – Mesmo o município de Santo Antônio de Leverger possuindo representante no staff do governo do estado, a Escola Estadual Marechal Rondon foi destaque em um programa jornalístico em rede nacional, na última quarta-feira, dia 15.08.2019, devido a sua precariedade.

Que o setor da educação no estado de Mato Grosso não vai bem, todos sabem, já que nos últimos 75 dias, os profissionais estiveram em greve, reivindicando seus direitos por Lei.

“A Escola Estadual Marechal Candido Rondon era tradicional em Leverger”

Além do pagamento da Revisão Geral Anual (RGA), os profissionais também reivindicavam melhorias no trabalho, as condições que foram mostradas na Escola Estadual Marechal Rondon, deixaram bem claro, quais são as reais necessidades dos profissionais da educação.

A população utilizou das redes sociais para cobrar ações por parte do poder público, repudiando a atual situação da escola estadual.

“Estudantes vivem esperando por um milagre de Santo Antônio para concluírem os estudos na rede estadual de ensino”

Hoje, Santo Antônio de Leverger tem um representante dentro do estado, o secretário de cultura, esporte e lazer, o deputado estadual Allan Kardec (PDT), é de família tradicional santo-antoniense, mas ainda não mostrou trabalho para sua região.

“Como pode? Antes de ser deputado estadual, de ser secretário, ele é professor concursado do estado de Mato Grosso, não é uma pessoa leiga, Allan Kardec sabe das necessidades dos profissionais da educação, mas parece que ao vestir o paletó, o pó de giz das suas mãos foi tirado, que nem as lembranças ficaram”, disse um profissional da educação, que leciona em Leverger, e foi eleitor do deputado Allan Kardec, que pediu para não ser identificado.

“Pelo que tudo indica, a história de que Santo de Casa não faz milagres é verdadeira”

Para boa parte do povo de Leverger, após mais de sete meses no cargo de secretário, a postura caracterizada de omissa, do deputado e secretário Allan Kardec é vista como uma das piores decepções da história política do município, já que até o momento, o tido como secretário de cultura, não moveu, ou não anunciou que fez nenhuma ação, seja ela, na educação, cultura ou esporte e lazer de Santo Antônio de Leverger.

“Nem com o padroeiro da cidade Allan se importou, não vai com estudantes ele vai ligar”, disse um morador da cidade, indignado com a falta de prestígio do secretário Allan, com as comemorações culturais de Leverger.

Enquanto isso, a cultura de educar centenas de estudantes, hoje na sua maioria são profissionais, que muitos atuam em Leverger, vai virando história que morre na sobra do esquecimento, já que nem a Secretaria Estadual de Cultura demonstra interesse em preservar.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso foi procurado para falar sobre o assunto, mas até o fechamento da matéria não foi localizado.