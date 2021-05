Preço de importação da borracha natural tem queda de 8,26% em abril

Brasília (07/05/2021) – O preço de referência de importação da borracha natural fechou o mês de abril em R$ 13,00 o quilo, queda de 8,26% em relação a março de 2021, quando chegou a R$ 14,17.

A redução foi influenciada, principalmente, pelo preço da borracha (TRS20) na bolsa de Cingapura, que apresentou recuo de 14,31% no período, e pela taxa de câmbio, que teve retração de 1,59%.

O Índice de Preço Referência de Importação da Borracha Natural é divulgado mensalmente e foi desenvolvido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA) da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo.

Segundo o coordenador de Produção Agrícola da CNA, Maciel Silva, o aumento da oferta de borracha natural no sudeste asiático, após disrupção política no Camboja/Mianmar, e a leve redução pela demanda no mês de abril podem ter influenciado os preços internacionais.

“Na China, por exemplo, o Purchasing Manager Index – PMI (índice que mede as tendências da indústria de manufatura e serviços) sofreu retração no mês de abril. No relatório do National Bureau of Statistics (NBS) da China, as empresas reportaram problemas logísticos e aumento do custo com fretes, como justificativa para essa leve retração”, disse Maciel.

O objetivo do índice da CNA e do IEA é balizar o produtor rural nas negociações de preços e contratos de comercialização. É um instrumento para ser usado pelo heveicultor, visando melhores margens na sua atividade e transparência nas relações com as indústrias.

Assessoria de Comunicação CNA

Telefone: (61) 2109-1419

flickr.com/photos/canaldoprodutor

twitter.com/SistemaCNA

facebook.com/SistemaCNA

instagram.com/SistemaCNA

facebook.com/SENARBrasil

youtube.com/agrofortebrasilforte