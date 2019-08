Prefeita e presidente da Câmara visitam obras no bairro Asa Bela

As obras que estão sendo realizadas na região do Bairro Asa Bela, para melhorar a qualidade de vida dos moradores foram visitadas, nesta manhã (7), pela prefeita Lucimar Sacre de Campos,pelo vereador e presidente da Câmara Municipal, Fábio Tardin , secretários municipais Breno Gomes( Serviços Públicos e Mobilidade Urbana) e José Roberto Amaral(Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo).

Entre as obras visitadas, o Centro Comunitário e o campo de futebol, a prefeita Lucimar Campos, explicou ao presidente da Câmara Municipal, que só foi possível a realização de uma obra completa, no Centro Comunitário graças a um termo de Ajustamento de Conduta feito entre a prefeitura, empresa e Ministério Público, que com orçamento de R$ cerca de 300 mil, a comunidade terá um novo local para realizar reuniões, o projeto Amigas Empreendedoras, além de mais um espaço de lazer com o campo de futebol totalmente revitalizado.

“O objetivo da visita, junto com o presidente do Legislativo Municipal é para mostrar um pouco do trabalho que está sendo feito na cidade na área de obras, e também para mostra que vários projetos em parceria com o poder legislativo, estão sendo finalizados. A visita oportuniza aos vereadores acompanharem mais de perto as ações que estão sendo realizadas. São obras sociais importantes para o bem – estar das comunidades e melhorar a qualidade de vida de todos. Porém a obra que vai encantar os jovens e sem dúvida o campo de futebol, o que possibilitará a integração da comunidade em torno deste esporte. Mais um espaço esportivo que estaremos entregando entre tantos que a Administração já entregou como o Espaço Fit 1 VG” no Residencial Alice Gonçalves, o “Espaço Fit 2 VG no Cristo Rei e o bairro também irá receber um espaço Fit ao lado do Centro Comunitário”

“A atual administração pública da prefeita Lucimar Campos está revertendo o déficit deixado pela anterior, construindo, reformando, asfaltando, atraindo empresas e possibilitando novas oportunidades a diversos segmentos da nossa sociedade, nas áreas de educação , saúde, esporte e lazer. O que é mais importante restabelecendo os centros comunitários, que são espaços democráticos das comunidades, onde eles os moradores poderão realizar suas reuniões e organização nas agendas prioritárias dos bairros”, disse o presidente do Legislativo Municipal Fábio Tardin.

Fábio Tardin recebeu explicações sobre o andamento de como decorrem as parcerias, custos e as vantagens para o erário, execução de obras devidamente autorizadas pela câmara de vereadores, fora as obras que o município recebe da justiça pelos Termos de Ajustamento de Conduta.

“Com certeza essas obras, ora em andamento, mudarão a qualidade de vida da população que reside no bairro Asa Bela. Sentimos a presença do Poder Público nesta comunidade, com tantas benfeitorias. A Câmara Municipal é parceira da gestão naquilo que consideramos também ser bom e de encontro com os anseios da população. Trabalhamos em conjunto, em união porque acreditamos no progresso de Várzea Grande, e o bem-estar da população”, disse o vereador.

Para o morador Valdecir Ferreira Freitas, que mora perto do Centro Comunitário , a obra era esperada, ali estava abandonado há anos, um lugar feio, que deveria ser ocupado. “Nós moradores só temos que agradecer, vamos cuidar e zelar por este bem público. Nossas reuniões em busca de melhorias para a nossa comunidade terão endereço fixo e local. Agora fica mais fácil nos organizarmos. Vários projetos da secretaria de Assistência Social poderão ocorrer neste novo Centro Comunitário, e quem ganha somos nós, mais cursos profissionalizantes, espaço de lazer e dignidade para a nossa comunidade”, disse ele.

Por: Da Redação – Secom/VG