Prefeita Lucimar Campos recebe festeiros e bandeira de São Sebastião no Paço Municipal

Esta é a última semana para que os aprovados no processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde que foram chamados no 5º edital de convocação compareçam à sede da Secretaria para apresentar documentos e iniciar suas funções. A lista com os nomes dos convocados consta no edital nº 05/2020, publicado em 08 de janeiro no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE) nº 1815, páginas 298 a 303.

Os convocados neste edital deverão comparecer até a próxima sexta-feira (24) ao setor de Recursos Humanos – RH – da Secretaria de Saúde munidos dos documentos conforme exigido no edital para a admissão/contratação. O horário de funcionamento do setor é das 8h às 11h30 e das 14h às 18h.

“Estamos lançando um edital de convocação por mês até completarmos todas as vagas imediatas. Neste edital foram convocados 430 profissionais de todas as áreas contempladas no certame. Após a contratação de cada bloco de aprovados, os novos servidores participam de seminários de integração com palestras sobre o Sistema Único de Saúde, Redes de Atenção à Saúde, o SUS em Cuiabá e Informação em Saúde. O próximo seminário será realizado no dia 30 deste mês, na UNIC”, revelou o secretário Municipal de Saúde, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho. Ele reforça que é importante ficar atento aos editais de convocação, pois o candidato aprovado que não comparecer dentro do prazo será eliminado, e o candidato aprovado na sequência será chamado.

O processo seletivo terá vigência de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período para atender excepcional interesse público, certificado pela autoridade competente. A Secretaria Municipal de Saúde fica localizada na Rua General Aníbal da Mata, nº 139, Duque de Caxias I.