Prefeita Lucimar Campos visita novas instalações da Procuradoria Geral e Procon de Várzea Grande

Os funcionários da Procuradoria Geral de Várzea Grande estão de casa nova. Ao todo, 54 servidores que integram a Procuradoria e o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) receberam na tarde dessa quinta-feira, 15 de agosto, a visita da prefeita Lucimar Sacre de Campos que foi verificar pessoalmente as novas instalações da secretaria.

“Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos”, disse a prefeita ao entregar à procuradora Sadora Xavier Fonseca Chaves um quadro de inauguração do novo espaço. “Quero que vocês servidores possam dizer: Como é bom trabalhar em Várzea Grande! Por isso, realizamos esta reforma que permitirá aos funcionários da Procuradoria e do Procon trabalharem com mais dignidade e atender com mais alegria a população várzea-grandense. Um ambiente limpo, novo, salubre e adequado às demandas do trabalho, com novos móveis e equipamentos. Vocês merecem”, declarou a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

De acordo com a procuradora geral “as novas instalações permitirão à equipe desempenhar o trabalho do dia a dia com mais carinho. Nós já trabalhamos com confiança e comprometimento e agora tenho certeza que cada servidor se empenhará muito mais, pois o ambiente de trabalho ajuda na produtividade”, disse Sadora Xavier Fonseca Chaves.

Os funcionários Licínio Campos e Valkiria Lopes concordam com a procuradora e acrescentam que não somente o funcionário público que ganha com as novas instalações, mas também a sociedade. “Com certeza quem vier ao Procon ou à Procuradoria do município de Várzea Grande gostará de ser bem recebido em um ambiente totalmente reformado e novo”, disseram.

A Procuradoria Geral de Várzea Grande ocupa agora o segundo bloco anexo do Paço Municipal, onde antes funcionava a Secretaria de Saúde. Com a reforma o prédio possui sala geral, sala de reunião, cozinha, protocolo, sala de espera, banheiros feminino e masculino, procuradorias fiscal e judicial, além do gabinete da procuradora geral e da coordenadoria administrativa e financeira. No mesmo bloco funciona o Procon com recepção, protocolo e cartório, gabinete da coordenadora, setor de atendimento ao público e sala de audiência.

NOVO ENDEREÇO: A Procuradoria Geral de Várzea Grande e o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Municipal) atendem na Av. Castelo Branco, n.º 2.500, Paço Municipal Couto Magalhães, Centro Sul, Várzea Grande-MT em horário normal de expediente.

Por: Rafaela Maximiano – Secom/VG