Prefeita Lucimar é homenageada pelo projeto “A Arte de Proteger” da Guarda Municipal

16/12/2020 4

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande – que está concluindo o ano letivo de 2020 – realizou nesta quarta-feira (16) a terceira e última Reunião Gerencial, com todos os diretores da Rede Pública, cujo objetivo foi de fazer o balanço das atividades desenvolvidas no decorrer do ano, o enfrentamento que as unidades escolares tiveram em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as dificuldades enfrentadas neste ano atípico, onde o computador foi à sala de aula, e também a evolução que os alunos tiveram neste inédito modelo de educação, onde estudantes e professores ficaram on-line.

O encontro foi realizado no Anexo II da Secretaria de Educação, com a presença da prefeita Lucimar Sacre de Campos, que na ocasião recebeu do secretário da pasta, Sílvio Fidelis, um Relatório de Atividades de todos os setores que compreende a secretária, bem como os dados estatísticos que apontaram uma evolução na qualidade do ensino da Rede Pública Municipal.

O ano letivo teve início no mês de fevereiro, no dia 23 de março as aulas presenciais foram suspensas e no mês de abril tiveram início as aulas remotas, onde cada unidade escolar desenvolveu a sua atividade de acordo com a grade curricular de cada série. O conteúdo programático foi devidamente aplicado, e a secretaria municipal disponibilizou apostilas para todos os alunos para que pudessem acompanhar módulos previstos para o ano letivo.

Como lembra o secretário da pasta, Silvio Fidelis, nenhuma pessoa estava preparada para enfrentar essa pandemia, mas fomos de abril a dezembro realizando todas as atividades e conteúdos programados para este ano letivo, e o resultado não poderia ter sido melhor. “Superamos os obstáculos e tivemos neste ano 80% de aprendizado, e isso se deu em função do empenho e dedicação de nossos servidores. Cada um fez o seu papel e cada um teve a sua contribuição, mas a importância da prefeita Lucimar Campos enquanto líder, ordenou o empenho de todos mesmo em meio a uma pandemia,o que foi fundamental para esse processo de evolução e excelência alcançado pela Educação, e Várzea Grande pode concluir o ano letivo de 2020”, destacou.

Numa avaliação feita pelo secretário, ao assumir a pasta em maio de 2015 encontrou a Educação no vermelho, com o passar dos anos foi para o amarelo e hoje fechando o mandato no verde, dentro do aspecto da excelência e da esperança. “Fizemos tudo o que foi possível para melhorar os índices de aprendizado de nossos alunos que chegaram a um bom nível, podendo disputar qualquer prêmio onde temos sempre as melhores colocações. No prêmio de Gestão ficamos em 2º lugar no Estado; nas peças de teatro ficamos em boa colocação tendo sido as escolas concorrentes elogiadas por diversos órgãos competentes. Hoje podemos dizer com toda a certeza que 2020 foi um ano diferente, mas de muito aprendizado, e principalmente, de muita superação. Temos confiança de que o próximo prefeito terá também um olhar especial para a Educação e que o setor irá evoluir ainda mais nos próximos anos”, avaliou o secretário.

A presidente do Conselho Municipal de Educação, Edna de Paula, também avaliou 2020 como um ano difícil e de superação, porém o município de Várzea Grande é um dos poucos que estão conseguindo concluir o ano letivo com todos os bimestres concluidos, e isso também se deve as resoluções que o conselho elaborou e publicou dando condições dessas aulas remotas serem validadas. Muitos municípios não terminaram o ano letivo e muitos municípios também não contrataram professores para trabalhar. Já Várzea Grande além de concluir o ano, já estará fazendo o planejamento do conteúdo programático de 2021, por isso a cidade está de parabéns. O Conselho trabalhou em prol da Educação de Várzea Grande, e, mesmo diante dessa pandemia, muitas escolas conseguiram suas autorizações e credenciamentos. Enquanto entidade deliberativa, fiscalizadora, o Conselho agradece o empenho do município de Várzea Grande que hoje está muito à frente de muitas cidades do Estado”.

A Prefeita Lucimar Sacre de Campos disse que quando assumiu a Prefeitura Municipal tinha certeza de que um dos setores que iria alcançar sucesso seria a Educação, porque iria investir nos espaços públicos, em equipamentos e na capacitação e valorização dos professores. E essa motivação foi em função da gestão aplicada no ‘Instituto Jaiminho’, onde já mantinha uma atividade extra-classe e que ela quis trazer para o município. E o sonho se tornou realidade com a criação da Escola em Tempo Ampliado que é um projeto elogiado por órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas (TCE) e Ministério Público.

A prefeita lembrou ainda que das 85 escolas da Rede Municipal, 78 foram reformadas e ampliadas, 5 creches foram entregues nesta gestão e outras que serão entregues no próximo ano, cujas obras em andamento e com dinheiro em caixa para serem pagas mediante a conclusão. “Fizemos muito e gostaríamos de fazer muito mais. Mas Deus faz a coisa bem feita, e quis que eu fosse prefeita de Várzea Grande e que deixasse uma marca neste município. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de ter me tornado gestora dessa cidade e ter feito o que eu pude e por essa cidade que eu tanto amo. Que os próximos anos sejam de prosperidade para todos nós”, desejou Lucimar Campos.

Por: Kátia Passos – Secom/VG