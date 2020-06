Prefeita Lucimar requisita forças policiais e convida Coronel da PM para Vigilância Sanitária

Coronel Alessandro Ferreira da Silva deve comandar a Vigilância Sanitária com poderes ampliados para multar, encerrar e impedir desrespeitos para com os Decretos e Leis que tratam da pandemia do Covid-19.

Mesmo ainda tendo casos abaixo da média nacional, mas diante do cenário mundial de 7 milhões de pessoas infectadas e mais de 401 mil óbitos, a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos e o Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (Covid- 19) decidiram neste domingo, 07, requisitar reforço da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária todos do Governo de Mato Grosso e formalizou convite para o Coronel PM, Alessandro Ferreira da Silva, para ser o Superintendente da Vigilância Sanitária da segunda maior cidade de Mato Grosso com poderes amplos de fiscalização, fechamento e multa de quem desrespeitar as regras de distanciamento social, uso de máscaras, luvas quando necessários e meio de higienização.

Da Secom/VG – “Vamos ampliar os poderes de multa, encerramento de atividades, cassação de Alvará de Funcionamento para o comércio e a indústria para aqueles que desrespeitarem as regras dos decretos municipais e leis estaduais que tratam exclusivamente da pandemia do coronavírus-Covid-19”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos ao formalizar para que o coronel da PM, Alessandro Ferreira da Silva assuma o comando da Vigilância Sanitária.

Decreto Municipal será editado para que o Superintendente da Vigilância Sanitária de Várzea Grande escolha entre Guardas Municipais e funcionários para atuarem diretamente na fiscalização com poder de polícia e de multar.

A prefeita lembrou que quanto mais à população, o comércio e a indústria cumprirem as regras, mais distante ficará o lockdown (fechamento total de Várzea Grande), assegurando assim as autoridades de saúde pública, maior controle na aceleração dos casos de Covid-19.

“Vou ao governador Mauro Mendes para reforçar ainda mais a fiscalização em todos os setores e sentidos, pois a abertura de leitos de UTI feitos com muito esforço e dedicação por parte do Governo de Mato Grosso e do secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo e sua equipe da Saúde Estadual, pode se tornar inócuo se continuarmos tendo crescimento em novos casos”, disse a prefeita.

Lucimar agradeceu ao esforço cotidiano de todos os servidores da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, enfim a todos que se dedicam incansavelmente pela saúde dos demais, bem como dos servidores públicos de outras áreas que estão redobrando esforços para que a pandemia tenha o menor impacto possível.

O presidente do Comitê de Enfrentamento ao Novo coronavírus-Covid-19, o secretário Silvio Fidélis sinalizou que é importante e fundamental se ter uma autoridade militar isenta e independente para a adoção de medidas que sejam cumpridas, pois os esforços da Administração Municipal acabam se esvaindo porque parcela da população deixa de cumprir suas obrigações.

“Vejo muitos comentários desairosos de que a gestão municipal tenta jogar a responsabilidade no colo da população e só faz um comentário deste que não tem compromisso com a realidade, pois temos 7 milhões de contaminados no mundo e mais de 400 mil mortos em quase 200 países e incontáveis prejuízos que em alguns locais irá demorar vários anos para voltar a normalidade, para o cotidiano na vida das pessoas”, disparou Silvio Fidélis.

Já o secretário de Saúde de Várzea Grande, Diógenes Marcondes, apontou que Várzea Grande vem desde janeiro adotando medidas em todos os sentidos para enfrentar a pandemia. “Todas as superpotências mundiais, exemplos em ciência e em saúde, passaram constrangimento e dificuldades e aqui não será diferente. As pessoas precisam entender que o coronavírus mata, então é necessário que ao menor sintoma de síndrome gripal, quando os casos são considerados leves, deve se procurar atendimento médico e imediatamente ir para o isolamento domiciliar. Se o quadro evoluir, passando para a condição de moderado, novamente procurar assistência médica para tratamento. Tudo isto para se evitar que o quadro chegue ao último estágio que é grave, pois já no moderado medidas como internação já são adotadas, tudo para se evitar a intubação ou medidas mais drásticas”, explicou o titular da Saúde de Várzea Grande.