Prefeito afirma que definição para o retorno seguro das aulas em Cuiabá será tomada após ouvir todos os segmentos

As secretarias Hellen Ferreira e Luciana Zamproni continuam sob a administração das pastas de de Assistência Social e da Mulher, conforme anunciado pelo prefeito Emanuel Pinheiro durante a cerimônia de posse, realizada na última sexta-feira (01), na Câmara de Vereadores de Cuiabá.

Segundo o prefeito, a permanência das gestoras é um pedido da primeira-dama Márcia Pinheiro que tem acompanhado de perto o desenvolvimento das atividades de ambas as pastas, as quais seguem em consonância com a linha de trabalho do Núcleo de Apoio à Primeira-dama.

“Deliberei pela continuidade do trabalho delas que têm grandes resultados apresentados durante a primeira gestão e deverão avançar ainda mais nos próximos anos com o suporte da primeira-dama Márcia Pinheiro”, disse o prefeito.

A primeira-dama sempre esteve na vanguarda das políticas municipais para mulheres que tiveram grandes conquistas durante os primeiros anos da gestão Emanuel Pinheiro. Ela foi a idealizadora do programa Qualifica 300 que capacitou e certificou mais de 3,5 mil mulheres para vagas de emprego, além de ajudar a consolidar, de forma inédita, a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar que une os três poderes e outras 14 instituições em prol de ações conjuntas voltadas à mulher.

“Nós iniciamos um trabalho que veio a culminar na criação da Secretaria Municipal da Mulher, uma das únicas do país. O núcleo da primeira-dama está sempre trabalhando em conjunto para promover essas e mais ações. Nos próximos anos, a perspectiva é consolidar Cuiabá ainda mais como case nacional em ações direcionadas à mulher”, destacou a primeira-dama.

Entre as principais ações previstas para 2021 para a área, está a construção da Casa da Mulher Brasileira que tem recursos garantidos na ordem de R$ 1,4 milhões provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Emanuelzinho.

“A Casa da Mulher Brasileira foi uma busca da primeira-dama, em Brasília, para que pudéssemos atender as mulheres com melhor qualidade. Atualmente a obra está em fase de assinatura de convênio com a Caixa Econômica Federal e, posteriormente, será realizada a licitação”, contou Zamproni, titular da pasta da Mulher.

Social

Nas ações sociais municipais, a primeira-dama teve papel bastante importante no primeiro mandato com indicações de programas como o Viva a Vida na Melhor Idade, destinado a levar uma gama de serviços para dentro dos Centros de Convivência do Idoso e oferecer mais dignidade e comodidade ao público da terceira idade.

Suas campanhas de envolvimento popular como o Natal Sem Fome e Aquece Cuiabá também estiveram na vanguarda do avanço social em Cuiabá, sempre com o apoio técnico da Secretaria Municipal de Assistência Social.

“Esse comprometimento e essa presença voluntária da primeira-dama com a secretaria de Assistência Social reforça ainda mais as ações voltadas à população mais carente. O apoio dela é fundamental para que as ações sejam feitas com mais sensibilidade humana como tange o mote da gestão do prefeito marcado pela humanização dos serviços públicos”, disse Hellen Ferreira.