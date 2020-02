Prefeito antecipa salário dos servidores para 21 de fevereiro

Os servidores da Prefeitura de Cuiabá vão poder curtir a Folia de Momo com o salário referente ao mês de fevereiro na conta. A notícia da antecipação da folha salarial, inicialmente prevista para o dia 28, para hoje, sexta-feira (21), foi divulgada pelo prefeito Emanuel Pinheiro nas redes sociais. Os créditos estarão depositados até às 16h. Já os servidores inativos (Cuiabá Prev) estarão com os salários em suas respectivas contas, no dia 22 (sábado). O Município de Cuiabá conta com mais de 18 mil servidores.

“O site G1 apontou Cuiabá como a 5ª capital do país em investimentos, mas em nossa gestão, com toda seridade, o prinicipal investimento é nas pessoas, em gente. Por isso, quero dar essa notícia ao servidor público municipal, com muita austeridade, e respeito com as contas públicas e, graças a boa saúde financeira do nosso município, consegui antecipar para hoje, dia 21 de fevereiro, o pagamento da folha salarial de fevereiro, penso em você e na sua família, pensando em valorizar e estimular e respeitar o servidor público para que vocês possam, cada vez mais, pretar serviços com qualidade, respeitando e dignificando a nossa população. Aos servidores públicos de Cuiabá, com salário na conta, e a toda a população cuiabana eu desejo um feliz e abençoado carnaval”, declarou.

Ele reitera que parte de sua missão é trabalhar para manter o equilíbrio nas contas e ajudar no desenvolvimento da cidade. “Este é um dever imprescindível que temos com a população e com os servidores públicos, que se dedicam incansavelmente a atender. A regularidade de nossas contas é fruto do planejamento financeiro da gestão, fazendo com que a capital de Mato Grosso esteja sempre em dia com o pagamento dos servidores municipais”, finalizou.