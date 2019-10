Prefeito anuncia data para inauguração da última etapa do HMC

Em comemoração ao dia do servidor público celebrado na próxima segunda-feira, 28 de outubro, e ressaltando a importância para a economia local e na prestação de serviços públicos em áreas essenciais a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos anunciou a antecipação do pagamento de salários do funcionalismo público referente ao mês de outubro para esta sexta-feira, 25.

Ela também reafirmou que o planejamento quanto ao calendário de pagamento dos salários está mantido e prevê mais de R$ 118 milhões injetados na economia local com o pagamento dos salários de outubro, novembro, dezembro e o 13ºsalário.

Cerca de 10 mil servidores públicos ativos e inativos, recebem o salário de outubro, da Prefeitura de Várzea Grande, da Previdência Social – PREVIVAG e do Departamento de Água e Esgoto – DAE/VG, somando em outubro R$ 30 milhões.

Além de ser ponto facultativo no poder público municipal, o funcionalismo terá o salário referente ao mês de outubro creditado em conta ainda na sexta-feira, dia 25, durante o expediente bancário.

Lucimar Sacre de Campos, destacou que a folha referente ao mês outubro é a mais antecipada de toda sua gestão, completando a 53ª paga dentro do mês trabalhado, desde que assumiu a gestão municipal em maio de 2015 e sinalizou que dentro da legalidade e da responsabilidade para com a gestão pública da cidade, Várzea Grande está melhorando a situação do servidor público municipal.

Em reuniões permanentes com sua equipe econômica, formada pelos titulares das secretarias de Gestão Fazendária, Administração, Governo, Planejamento e Procuradoria, o calendário de pagamento estabelecido para todo o ano de 2019 vem sendo cumprido, com meses em que a data dos créditos em conta corrente foram até antecipados, como o ocorrido em setembro, cujo pagamento foi feito dia 27 e não no último dia útil que foi 30 e nesse mês, que será quitado dia 25 e não no dia 31. “Especialmente em outubro, há uma antecipação de quase uma semana, isso é possível porque zelamos e tratamos com rigor os recursos públicos. O dinheiro que administramos não pertence à prefeitura, são repasses do Estado, da União e do pagamento de tributos que chegam a Várzea Grande para serem aplicados em obras, serviços e ações que promovam a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Desde maio de 2015 estamos atuando com seriedade e o resultado pode ser comprovado por toda a cidade. São obras e mais obras, servidores com salário em dia, apesar de ainda vivermos um momento de restrição econômica nacional”.

A prefeita Lucimar frisa ainda que o pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado foi um compromisso que vem sendo cumprido de forma rigorosa. “Todos (servidores públicos municipais, empresários, comerciantes, industriais) sabem que podem assumir compromissos, pois antes da virada do mês o dinheiro está depositado em conta o salário do funcionalismo e em contrapartida estes valores estão girando pela economia de nossa querida Várzea Grande”.

Por: Marianna Peres – Secom/VG