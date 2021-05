Prefeito anuncia que prepara abertura do cadastro da vacinação para pessoas sem comorbidades

Agentes comunitários de saúde (ACS) de toda Cuiabá estão fazendo um levantamento populacional das áreas de abrangência de suas respectivas unidades básicas de saúde, o chamado mapeamento e remapeamento, ferramenta de extrema importância para a definição das áreas de abrangência (adscrição), que coadunam com a efetivação das políticas públicas de saúde.

O mapeamento e remapeamento são feitos por meio das visitas às residências e verificação de quantas pessoas moram em cada unidade habitacional. Cada agente comunitário de saúde precisa ter, pelo menos, 750 pessoas cadastradas em sua área de abrangência (micro-área), usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que deverão ser acompanhadas pelo ACS e visitadas pelo menos uma vez por ano. Importante esclarecer que uma mesma unidade pode ser composta por mais de uma equipe de saúde da família e cada equipe tem um quantitativo de quatro ou mais agentes comunitário de saúde.

O secretário-adjunto de Atenção Primária em Saúde, Dr. Xavier, tem percorrido todas as unidades básicas de saúde para orientar os servidores sobre a importância desse trabalho. Ele explica que o trabalho impacta diretamente na qualidade do serviço oferecido à população, pois com base na atualização dos dados, o Ministério da Saúde disponibiliza os recursos que financiam as equipes de saúde da família, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) verifica a necessidade de contratação de mais profissionais, abertura de novas unidades, além de tornar mais próximo o relacionamento entre o usuário do SUS e o agente comunitário de saúde (vínculo), pois é este o responsável por intermediar o acolhimento aos pacientes. Atualmente, Cuiabá conta com 103 equipes de saúde da família.

“O SUS precisa conhecer o seu público e as pessoas que utilizam o SUS precisam ter conhecimento de quem se reportar, qual o agente comunitário de saúde e qual unidade básica que atende o bairro onde mora. Isso tudo é muito importante porque a atenção primária é a porta de entrada para todos os serviços oferecidos pelo SUS, desde uma consulta de rotina até a dispensação de um medicamento ou uma cirurgia, por exemplo. E tendo esse contato direto com o agente comunitário de saúde, a qualidade do atendimento é bem maior”, explica.