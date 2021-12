Prefeito anuncia revitalização do complexo do Centro Comunitário do bairro Araés

A população do bairro Araés compareceu em peso na noite de quarta-feira (15), na quadra de esportes ao lado do Centro Comunitário do local para uma reunião com o prefeito Emanuel Pinheiro, o vice-prefeito, José Roberto Stopa e parte do secretariado. A reunião foi convocada pela vereadora Maria Avalone e pelo deputado estadual, Carlos Avalone, também moradores do bairro.

O encontro foi realizado para dar uma excelente notícia para a comunidade: o anúncio da revitalização do complexo do Centro Comunitário do bairro, que há mais de 40 anos não é reformado. “Estou extremamente feliz! A reforma e revitalização deste local foi uma promessa de campanha do prefeito Emanuel Pinheiro e ele está cumprindo, honrando seu compromisso. Nós sabíamos que ele não ia nos deixar de fora, após ter feito tantas melhorias em vários locais de Cuiabá. Agora é a vez do Araés!”, comemorou a vereadora.

O marido da vereadora, deputado Carlos Avalone também agradeceu a disposição do prefeito e de seu staff em estar no bairro para fazer o anúncio sobre as obras. “Eu e o deputado federal Emanuelzinho conseguimos destinar emendas que somam 500 mil reais para esta revitalização e a equipe da Prefeitura fez um projeto maravilhoso para o local. Dia 28 começa a licitação para esta obra. No próximo ano tenho o compromisso de destinar mais emendas para recuperamos outras partes do bairro e o Emanuelzinho também se dispôs a nos ajudar. Vamos trabalhar para conseguirmos revitalizar todas as nossas praças”, disse Avalone.

Sadi Oliveira dos Santos, presidente do bairro Araés também estava exultante com o anúncio. “Nossos deputados Carlos Avalone e Emanuelzinho destinaram emendas para reconstruir o Centro Comunitário do bairro, bem como a quadra esportiva, iluminação do entorno, enfim, para uma revitalização completa. O prefeito Emanuel Pinheiro é uma figura muito importante neste processo, pois abraçou a causa. Ele realmente tem feito uma gestão humanizada, e nós do Araés só temos a agradecer” comentou.

“Este é o meu quinto ano de mandato e até o final tenho um compromisso com Cuiabá, que é o de melhorar a vida das pessoas, sempre priorizando os mais carentes e mais necessitados. Eu tenho uma dívida com o Araés, porque no meu primeiro mandato privilegiei os bairros mais distantes com as obras de revitalização e o Araés acabou ficando para depois por ser mais central, uma vez que está no coração da cidade. Mas me comprometi com a vereadora Maria Avalone e com o deputado Carlos Avalone, que são dois grandes representantes deste bairro que vamos nos empenhar a partir de agora para a revitalização do Araés. É um compromisso nosso de campanha e não vamos frustrar a confiança de vocês. Além do complexo do Centro Comunitário, já estamos trabalhando em projetos para modernizar outras partes do bairro. As obras vão acontecer e o Araés vai ter a valorização que merece”, afirmou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Também participaram da reunião o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Renivaldo Nascimento, o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego e o diretor geral da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos, Vanderlúcio Rodrigues, além de líderes comunitários da região.