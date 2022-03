Prefeito assina acordo de cooperação do programa ‘Qualifica mais Progredir’; aulas começam nesta segunda-feira (14)

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, assinou o acordo de cooperação técnica com Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), campus Coronel Octayde Jorge da Silva, referente a implantação do programa ‘Qualifica mais Progredir’. A iniciativa oferece curso de capacitação profissional de Microempreendedor Individual (MEI) à famílias em situação de vulnerabilidade social da Capital, inscritas no Auxílio Brasil e CadÚnico. As aulas presenciais começam na noite desta segunda-feira (14).

Ao todo, 458 inscrições foram realizadas em conjunto com a instituição e Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade. Os alunos foram divididos em duas turmas. A primeira com o total de 260 vagas no primeiro semestre e as demais, subsequente.

Orgulhoso em conceder mais essa oportunidade aos cuiabanos, o prefeito afirmou que o projeto tem como finalidade fomentar a economia local por meio da geração de emprego e renda, alcançando aqueles que mais precisam.

“A nossa população merece essa chance de aprender, se qualificar melhor sobre o mercado e suas perspectivas, produzindo e vendendo seus produtos, onde muitos não têm acesso, inserindo-os no mercado de trabalho. Me sinto radiante em poder proporcionar, além de muitos outros como Qualifica 300, Qualifica Mulher e tantos, promovendo autonomia de uma vida melhor, digna e humana de se viver. Parabenizo a equipe que se empenhou, ao IFMT por abraçar a causa. Cuiabá vai ganhar muito e crescer ainda mais com essa ação”, pontuou o gestor.

O cronograma de ensino abrange atividades sobre controle financeiro; orientação para acesso ao crédito; propaganda e marketing; melhoria de produtos e serviços; uso de redes sociais e ferramentas digitais; atendimento ao cliente; conteúdos socioemocionais aplicados ao empreendedorismo; orientações para formalização do MEI.

O diretor-geral do centro educacional, Alceu Cardoso, explicou que a proposta irá viabilizar o acesso de famílias carentes para que tenham em seu currículo escolar a conclusão do ensino fundamental, a formação profissional.

“Vamos ofertar em conjunto com a prefeitura todo o suporte para que o curso seja colocado em prática. É um curso de Microempreendedor Individual. Vamos atender 500 estudantes de baixa renda, possibilitando a inserção deles no mundo do trabalho, com recursos para possam se desenvolver e assim conseguir um emprego melhor e qualidade de vida também”, disse.

Em Cuiabá, os trabalhos estão sendo coordenados pelas Secretarias Municipais de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência e da Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

“Conseguimos uma adesão muito além da meta estimada para essa primeira etapa do curso. Já temos número suficiente para composição de uma nova turma. Essa parceria com o IFMT vem ao encontro das premissas da gestão Emanuel Pinheiro, de proporcionar o acesso à qualificação profissional desse público, oportunizando uma vaga no mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Temos a certeza que teremos novos profissionais e com qualificação adequada”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

A secretária-adjunta de Direitos Humanos, Christiany Fonseca, salientou que além da capacitação, o curso visa promover também a inclusão social. “A secretaria ajudou nas inscrições, juntamente com seus CRAS, justamente porque o público prioritário eram pessoas inscritas no CadÚnico, antigo Bolsa Família, podendo ser seus familiares também. Nesse sentido, o curso de qualificação acaba trazendo essa população que é mais periférica para dentro dessa estrutura de capacitação”, completou.

As aulas serão ministradas na sede do Instituto Federal de Mato Grosso- IFMT (Campus Cuiabá- Cel. Octayde Jorge da Silva), três vezes por semana, no período noturno. Os alunos receberão todo material, uniforme, auxílio estudantil (para o transporte e alimentação). Já a novidade é para aqueles que garantirem 75% de presença que ao final de cada mês, ganharão uma cesta básica completa.

Para mais informações basta entrar em contato pelos telefones (65) 99624-2488 (celular e WhatsApp) ou através do e-mail- qualificaprogredir.cba.ifmt.edu.br.

Estiveram presentes o secretário de governo, Luis Cláudio Sobré, secretário-adjunto de Governo Wilton Coelho, secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, representantes da CDL e sociedade Civil Organizada.