Prefeito autoriza compra de conjunto de motobomba para ETA Ulisses Pompeo

A Prefeitura de Várzea Grande em parceria com a Universidade de Várzea Grande – UNIVAG, realiza nesta terça-feira, 9 de fevereiro, das 8h da manhã às 19h, o Dia D de Vacinação contra COVID-19 para profissionais da área de saúde da linha de frente de Clínicas Médicas, Odontológicas, Veterinárias, Fisioterapia, Psicologia, além de Farmácia e Funerárias em um total de 1.300 doses.

Também estão em curso a aplicação da segunda dose das primeiras 1.969 vacinas CoronaVac que atendeu a rede pública de Saúde e que foi iniciado no último dia 20 de janeiro no Hospital Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande e nas UPAS IPASE e Cristo Rei, depois para a rede secundária.

Fora isso, aguarda-se a liberação de novas doses de vacina para o início da vacinação dos idosos.

Essa ação se soma a transparência exigida pelo prefeito Kalil Baracat para os vacinados e para aqueles que ainda serão imunizados e terão que se cadastrar através do site oficial do município no endereço www.varzeagrande.mt.gov.br.

Logo abaixo dos boletins de casos de COVID-19 na página oficial de Várzea Grande, estão as abas para que as pessoas possam conferir de acordo com dados oficiais do Ministério da Saúde, quantas doses já foram aplicadas no Brasil, por Estados e por Municípios e também estarão sendo disponibilizados os nomes dos vacinados seguindo as regras do Plano Nacional de Imunização.

Também existe uma outra aba que é do cadastro para vacina de empresas e profissionais e depois para a população de acordo com a liberação das doses necessárias para fazer o enfrentamento da pandemia.

O sistema foi desenvolvido para que as empresas de saúde cadastrem seus funcionários para serem vacinados no dia 09 de fevereiro em parceria com a UNIVAG durante todo o dia.

“Reafirmamos nosso compromisso em vacinar toda a população de Várzea Grande acima de 18 anos e temos recursos para isto, mas as aquisições estão centralizadas pelo Governo Federal, portanto, estamos fazendo gestão para que mais vacinas sejam disponibilizadas, em que pese todo o Brasil estar no mesmo sentido, cobrando vacina, assim como todos os países do Mundo diante da pandemia que já atingiu 107 milhões de pessoas com quase 2,4 milhões de óbitos”, disse o prefeito Kalil Baracat.

Mato Grosso com as doses recebidas no domingo, 7 de fevereiro passado, somou 190 mil doses.

Para o secretário interino de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo Barros, a população precisa se conscientizar de que a COVID-19 vai permanecer no dia a dia de todos por um bom tempo, isto se for descoberta uma vacina duradoura ou se houver uma imunização definitiva.

“Temos que aprender a conviver com essa enfermidade e adotarmos um novo modo de vida que respeite a nós mesmos, e aos que convivem conosco, e o que o Poder Público Municipal puder fazer ou estiver ao nosso alcance a ordem do prefeito Kalil Baracat é para que não exista limites no atendimento a população que necessita do Sistema Único de Saúde”, disse Gonçalo Barros.

VACINAS

Várzea Grande já recebeu 4.559 doses de vacinas, sendo 2.779 doses da CoronaVac via Instituto Butantan e 1.780 doses AstraZeneca/Oxford via Fiocruz.

O total de doses aplicadas do dia 20/01/2021 até dia 07/02/2021 somaram 2.870, sendo vacinados todos os profissionais da linha de frente que atendem pessoas suspeitas ou confirmadas.