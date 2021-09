Prefeito de Cuiabá anuncia vacinação de adultos a partir de 18 anos a partir de sábado (4)

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, autorizou ponto facultativo na segunda-feira (06), data que antecede o feriado nacional do dia 7 de setembro, terça-feira (07) – Dia da Independência do Brasil. O expediente será retomado normalmente na próxima quarta-feira (08). Nas respectivas datas, os polos de vacinação continuam atendendo normalmente aqueles que têm agendamento de vacina para segunda e terça-feira. A publicação do Decreto 8.606/2021 será realizada nesta sexta-feira (3), na Gazeta Municipal.

Os pontos de vacinação são: Senai Porto, Assembleia Legislativa, Sesi Papa, Sesc Balneário e UFMT. Ocorrências no trânsito serão atendidas pelo Fiscalizap – (65- 99235-6950) – da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).

A medida não se aplica aos plantões necessários às atividades de caráter essencial, por exemplo, saúde, coleta de lixo, manutenção de distribuição de água, Defesa Civil, fiscalização e orientação de trânsito.