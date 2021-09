Prefeito de Primavera do Leste: “É o maior marco de desenvolvimento que poderia ter acontecido para o Estado de Mato Grosso”

Com a construção da primeira ferrovia estadual a rota de desenvolvimento econômico e industrial de Mato Grosso ganhará novos rumos e impactará positivamente em todas as regiões. Este é o ponto de vista do prefeito de Primavera de Leste, Leonardo Bortolin, após acompanhar o ato de assinatura para a construção do modal, realizado na última semana em Cuiabá.

A obra prevê a estruturação de 730 quilômetros de linha férrea que vão interligar os municípios de Rondonópolis a Cuiabá, além de Rondonópolis com Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, e que vão se conectar à malha ferroviária nacional, em direção ao Porto de Santos (SP).

“É o maior marco de desenvolvimento que poderia ter acontecido para Primavera do Leste e para o Estado de Mato Grosso. A Ferrovia vai mudar a característica de progresso, fazendo com que as riquezas produzidas no nosso Estado cheguem com preços, competitividade e qualidade logística até São Paulo para fazer a exportação”, afirmou o prefeito.

O gestor também destacou que a obra contribuirá na logística de escoamento de grãos.

“Primavera vai se consolidar com terminal dessa malha ferroviária para poder fazer, não somente o escoamento da produção agrícola, mas também da indústria da transformação e das grandes âncoras de mercado que estão se instalando na região Sul”.

A assinatura do contrato do Governo do Estado com a empresa Rumo S/A foi realizada em Cuiabá, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. O início da construção do modal está previsto para o segundo semestre de 2022, com investimento de R$ 11,2 bilhões (recursos 100% privados).

O trecho entre Rondonópolis e Cuiabá deve ser concluído e entrar em funcionamento no ano de 2025; enquanto a operação no trecho Cuiabá a Lucas do Rio Verde deverá começar em 2028.