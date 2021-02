Prefeito de Querência destaca que retomada dos investimentos se deve à coragem do Governo em tomar medidas amargas

Para que os pais ou responsáveis fossem até a unidade escolar retirar as apostilas, para o estudo não presencial, a equipe gestora da Escola Estadual Malik Didier, no bairro Pedra 90, em Cuiabá, contratou um carro de som. O veículo percorreu as principais ruas onde residem os alunos, anunciando o início das aulas e o horário de atendimento para cada turma.

Para reforçar, os professores ligaram ou enviaram mensagens aos pais. A quase totalidade dos alunos matriculados na escola tem dificuldades em acessar a internet. Daí a necessidade do estudo por material impresso.

“O resultado não poderia ser melhor. Conseguimos mobilizar toda a comunidade que atendeu nossa solicitação e estamos fazendo a entrega conforme o cronograma. Mais de 95% das apostilas já foram entregues. Toda a comunidade escolar está de parabéns”, comemora o diretor Cristiano Rocha Soares.

Secretário de Estado de Educação, Alan Porto elogia o trabalho feito pela equipe da escola Malik Didier e lembra que neste reinício de ano, garantir a reaproximação com os estudantes é o mais importante. “Peço aos pais que ainda não matricularam seus filhos que busquem uma escola. As crianças e adolescentes precisam continuar os estudos. Apesar de todas as dificuldades, há um esforço muito grande de todos os envolvidos com a educação para que a aprendizagem continue”.

Com segurança

O diretor da escola Malik Didier lembra que a retirada do material respeita as medidas de biossegurança. Uma equipe de professores fica no portão medindo a temperatura das pessoas e orientado sobre o uso do álcool em gel.

Os responsáveis são direcionados a uma das cinco salas, onde as apostilas são entregues. Por fim, os pais assinam a lista de retirada e entrega do material de estudo e recebem informações sobre as datas.

A coordenadora Lucimar Maria lembra que o uso de apostilas, nesse primeiro momento, tem como foco a inclusão de todos os alunos no processo ensino-aprendizagem. “A participação dos estudantes tem sido muito positiva. Estamos contentes, pois sabemos que surtirá efeitos na construção da aprendizagem dos nossos alunos”.

Mãe de dois alunos matriculados na escola, Daiana de Oliveira elogia a organização e transparência da nova gestão escolar. Cita como pontos positivos a divulgação das atividades iniciais do ano letivo com o carro de som, a faixa na grade da escola e a entrega organizada. “A gestão se preocupou com os cuidados, prevenção de ambas as partes e até mesmo com as pessoas que trabalham e só chegam à noite dando uma opção maravilhosa de horário”.