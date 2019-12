Prefeito de São José do Rio Claro é multado em 6 UPFs por descumprir LAI

Assunto:

REPRESENTACAO INTERNA

Interessado Principal:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

LUIZ HENRIQUE LIMA

CONSELHEIRO INTERINO DETALHES DO PROCESSO INTEIRO TEOR VOTO DO RELATOR ASSISTA AO JULGAMENTO

O prefeito de São José do Rio Claro, Valdomiro Lachovicz, foi multado em 6 UPFs por descumprir a Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei nº 12.527/2011). Na sessão ordinária de 11/12, a 1ª Câmara julgou procedente Representação de Natureza Interna, formulada pela Secretaria de Controle Externo da Receita e Governo, em desfavor da Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro, com aplicação de multa e determinação.

O relator da RNI (Processo nº 45373/2019), conselheiro interino Luiz Henrique Lima, considerou que a Prefeitura deixou de disponibilizar informações relevantes no Portal Transparência da instituição. Em razão da irregularidade, determinou à atual gestão municipal que regularize os itens faltantes no endereço eletrônico e seu Portal de Transparência, em observância ao artigo 8º, § 1º, IV da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação, à Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei nº 13.019/2014, no prazo de 60 dias.