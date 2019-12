Prefeito de Sorriso é multado em 39 UPFs no julgamento das contas de gestão 2018

Assunto:CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

Interessado principal:PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS

MOISES MACIEL

O Município de Alto Garças aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino o equivalente a 26,95% da receita proveniente de impostos municipais e transferências estadual e federal, acima dos 25% previstos no art. 212, da Constituição Federal. Na remuneração dos profissionais do Magistério, o Município aplicou o correspondente a 67 ,90% dos recursos recebidos por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb –, sendo, portanto superior aos 60% estabelecidos em lei.

Já nas ações e serviços públicos de saúde, o Município aplicou o equivalente a 39,11% dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos especificados no artigo 158 e alínea “b”, inciso I do artigo 159, e § 3º, todos da CR/88, c/c o inc. III do art. 77 do ADCT, cumprindo assim o limite mínimo estabelecido de 15%.

Diante desse quadro, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso, na sessão ordinária de 28/11, emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo do Município (Processo nº 166774/2018), referentes a 2018, sob a gestão de Claudinei Singolano, com determinações e recomendações.

O relator das contas, conselheiro interino Moises Maciel, votou ainda no sentido de determinar que a Secex de Receita e Governo defina como ponto de controle de auditoria, para as próximas contas anuais de governo, examinar acerca das repercussões causadas pela abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes no exercício financeiro auditado.