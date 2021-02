Prefeito de Vila Bela lamenta a morte dos engenheiros que foram vítimas do acidente da BR-070

Crédito: Divulgação

O prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, André Bringsken, presta solidariedade à família e amigos dos engenheiros, Camilo Pio Saes e Leonardo Martins Carvalho, vítimas do acidente da BR 070, ocorrido no percurso entre Cuiabá e Cáceres, próximo à Fazenda Jacobina. O veículo onde estavam os engenheiros capotou, após derrapar na pista, devido à aquaplanagem.

O engenheiro Camilo, morreu no local do acidente, o Leonardo, ficou internado com traumatismo craniano no Hospital Regional de Cáceres, onde morreu na madrugada deste domingo. Estavam também na caminhonete Hilux, o motorista Heriky Franklinn Marques, o engenheiro Axcel Sales Lopes e a arquiteta Natacha Carvalho. Os demais ocupantes do veículo ficaram feridos, mas passam bem.

A equipe retornava de uma viagem a vários municípios da região, no cumprimento de uma visita técnica para verificar obras nos locais. O último município a ser visitado foi Vila Bela da Santíssima Trindade, onde os engenheiros fizeram um levantamento de todas as necessidades para a elaboração de projetos.

O prefeito André Bringsken, que esteve com a equipe no município, enalteceu o trabalho dos engenheiros e disse que lamenta a tragédia ocorrida na volta profissionais para casa. “Nos solidarizamos com as famílias neste momento de dor. Lamentamos pela morte tão precoce de dois jovens de alta competência, ficando agora um vazio difícil de ser preenchido”, disse o prefeito.

Os engenheiros eram prestadores de serviço pela Oscip Instituto Blaise Pascal, que tem contrato com a Associação Mato-grossense dos Municípios para a elaboração de projetos para os municípios. A AMM decretou luto oficial por três dias em memória dos profissionais.