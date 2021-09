Prefeito decreta ponto facultativo na segunda-feira (6); atividades essenciais funcionarão normalmente

Walfredo Rafael/Secom Câmara O evento aconteceu no dia 1° de setembro, data em que se celebra o Dia do Profissional de Educação Física

Evento proposto pela vereadora Michelly Alencar destacou importância dos profissionais na pandemia



A Câmara de Cuiabá realizou nesta quarta-feira (01.09) audiência pública para debater a importância do trabalho dos profissionais de educação física para a saúde da população. O evento foi proposto pela vereadora Michelly Alencar (DEM) em razão da contribuição desses profissionais à sociedade, especialmente durante a pandemia.

Em 2020, em razão da pandemia, os profissionais de Educação Física foram reconhecidos como profissionais da saúde pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Com isso, passou a ter maior reconhecimento dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).

Esses profissionais promovem a saúde física da população e também contribuem para a saúde mental. Entre as doenças prevenidas e tratadas com a prática esportiva estão a obesidade, diabetes, hipertensão, depressão, ansiedade, osteoporose, doenças pulmonares, cardiovasculares, entre outras.

“Nós temos que trazer à tona essa discussão e pensar políticas públicas para incentivo à prática esportiva. Levar as atividades físicas para os bairros, para que a população tenha acesso. Por conta da pandemia, vocês foram impedidos de trabalhar, mas foi uma luta para o reconhecimento desse trabalho como atividade essencial. Contem comigo para a valorização e reconhecimento do trabalho que vocês desenvolvem”, disse a vereadora.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 90% da população mundial sofre com o estresse. Segundo um levantamento da Associação Internacional do Controle do Estresse (ISMA), o Brasil já é o segundo país com o maior nível de estresse.

Veridiana Ferraz Soares, que trabalha com treinamento de corrida e organização de competições, disse que na pandemia os profissionais tiveram que se reinventar para continuar trabalhando e atendendo as pessoas. “Eu e muitos colegas estivemos na linha de frente. O vírus foi gatilho para ansiedade, crise do pânico. Vi muitos casos assim e acredito que os colegas também. Nós sabemos que a atividade física é prevenção e tratamento para essas doenças e tantas outras. Não recuamos, mesmo que tenhamos sidos impedidos de trabalhar, tomamos contas das pracinhas, das ruas, espaços a céu aberto. Nos reinventamos”, afirmou.

O secretário adjunto de Esporte de Mato Grosso Jefferson Neves falou sobre o fomento e fortalecimento de políticas públicas para o incentivo da prática esportiva. “O trabalho preventivo precisa ser fomentado e divulgado. Desde o início, no ensino básico, aumentando as aulas de educação física nas escolas. É importante que desde a infância exista esse trabalho para que tenhamos uma população adulta mais saudável”, disse o secretário.

Membro do Conselho Regional de Educação Física, Adilson Reis agradeceu o apoio da vereadora para a categoria e disse que é necessária a discussão e união para a valorização do trabalho dos profissionais de educação física. Ele ressaltou que o investimento nas atividades físicas é uma forma de prevenção de doenças e que por isso deve ser incentivado pelo poder público.

“A OMS recomenda atividade física de três a cinco vezes por semana, mas isso deve ser incentivado de alguma forma pelo poder público. É preciso fomentar na base, nas escolas e para a sociedade em geral”, afirmou.

Ana Rosa Fagundes/Gabinete Vereadora Michelly Alencar