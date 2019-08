Prefeito defende sociedade mais tolerante, plural e inclusiva em posse dos conselheiros no Festival da Juventude

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, defendeu maior participação dos jovens na política e a construção de uma sociedade com mais justiça social, mais inclusiva, tolerante e plural em discurso proferido durante cerimônia de posse de conselheiros do Conselho Municipal da Juventude, nesta sexta-feira (09), no Festival da Juventude, na Orla do Porto.

Em defesa da maior participação do jovem na política, o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro destacou a importância do ímpeto e audácia dos jovens para assumir o protagonismo de suas histórias e ajudar a construir o futuro de Cuiabá.

“Protagonista em uma cidade madura, uma cidade experiente que chega aos 300 anos de história sedenta de progresso e com a energia da juventude, clamando pela participação de jovens para a evolução social, para o desenvolvimento e construção de uma sociedade que não aceite os preconceitos, que não aceite a arrogância, que não aceite a exclusão, porque preconceito, exclusão e arrogância são males que corroem o tecido social. E com a diversidade, a pluralidade e a participação efetiva da juventude, nós temos quase que um compromisso cívico da promoção, da construção de uma sociedade tolerante, de uma sociedade laica, justa, que promova o respeito, a inclusão e a justiça social”, discursou Pinheiro para uma plateia de jovens atentos no Museu do Rio.

O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo parabenizou o gestor municipal pelo espírito visionário de resgatar a história de Cuiabá com a retomada de projetos de revitalização do Centro Histórico, com as ações humanizadas da primeira-dama e agora com a criação do Conselho Municipal da Juventude (Conjuve).

“Vossa excelência olha o futuro, e o futuro está aqui, não só pensando na juventude, mas criando instrumentos legais para que essa juventude possa, com as próprias mãos, escrever o seu futuro, e isso é o mais bonito que vemos em sua gestão, quando você dá autonomia para a Secretaria, por meio do turismo, do esporte e da cultura protagonizar a geração futura, é o sonho de Cuiabá, pensando Cuiabá não só nos 300 anos agora, mas nos próximos 300. Parabéns a vossa excelência, parabéns aos conselheiros”, pontuou Vuolo.

O secretário de Educação, Alex Passos fez questão de parabenizar a gestão pelo atendimento em todas as áreas da sociedade e compartilhar um resultado positivo do Festival na vida de 5 jovens. “Hoje estamos com 400 jovens de nossas escolas aqui e tive a grata notícia de que 5 adolescentes que fizeram seus cadastros já saíram daqui empregados em seu primeiro emprego. Então, nós somos vencedores num país de 14 milhões de desempregados. Então, parabéns Prefeito”, compartilhou Passos.

O conselheiro e representante da juventude secundarista, Juares França falou da importância do Conjuve como canal de comunicação entre poder público e juventude cuiabana.

“O Município vem criando esses canais, que não só como hoje no festival, mas um canal que vamos conseguir efetivar a participação dos jovens na gestão municipal, resgatar o plano municipal da juventude, para que a gente consiga ter políticas públicas voltadas para os jovens e para os que mais precisam, para os jovens que estão lá nos bairros, no Pedra 90, no Ribeirão do Lipa, que muitas vezes não é assistido, que não tem a política próxima do seu cotidiano, este é o espaço, o Conjuve é a ferramenta que vai dialogar com esses jovens e trazer as demandas para o Município”, disse Juares.

A presidente do Conselho Nacional da Juventude, Thaís Brazil destacou a valorização da autoestima da juventude com a criação do Conselho e a realização do Festival da Juventude.

“Hoje nós temos um exemplo aqui da diversidade da juventude cuiabana, o festival demonstra que o jovem precisa ser cuidado desde a saúde, lazer, educação, diversão, hoje o festival contempla a autoestima da juventude plural, de meninos e meninas, LGBT, do esporte, da que está nas escolas, da que trabalha. Então o meu desejo para a juventude cuiabana é que o que se comenta aqui hoje seja o futuro de fato pra nossa capital, e para Mato Grosso como um todo, porque trabalhar na capital é de fato estar à frente e dando exemplo para Mato Grosso. E é o que hoje, a juventude de Cuiabá, juntamente com o belíssimo trabalho da Prefeitura e das secretarias responsáveis está mostrando e cuidando da autoestima a da juventude cuiabana”, declarou Thaís.

Além da posse dos conselheiros durante a tarde, o Festival da Juventude contou com shows musicais e apresentação culturais durante a noite. O evento foi uma realização da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo em parceria com a Secretaria de Educação e parceiros, como OAB, PRF, IFMT, CIEE, FAUC, Fórum Mato-grossense de Capoeira e Rotaract Club de Cuiabá.