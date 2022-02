Prefeito destaca ações do Qualifica e cita que ampliará em 2022 a oferta de cursos

“Assistência social é cuidado, solidariedade e amor. Mas também temos que capacitar, que ensinar para que a população mais vulnerável possa se qualificar, demonstrar o seu talento, que consiga que a renda mensal familiar aumente”. A análise é do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que destacou em transmissão ao vivo realizada na noite de terça-feira (8) o projeto idealizado pela primeira-dama, Márcia Pinheiro, que visa a capacitação, a qualificação da população em situação de vulnerabilidade social da capital: o Qualifica Cuiabá.

Criado em 2018, no primeiro ano de atividade dos cursos ofertados em diversas áreas de atuação, 1,2 mil pessoas foram qualificadas e certificadas. Hoje. boa parte está no mercado de trabalho. Em 2019, ano dos 300 anos de Cuiabá, foi criada uma Edição Especial da ação, voltada às mulheres, o Qualifica Cuiabá 300- Edição Especial Mulher. Nessa edição, mais de 763 pessoas receberam os certificados e tiveram a oportunidade de se crescer financeiramente e auxiliar na estruturação de seus lares.

Em razão da pandemia do coronavírus, em 2020, as atividades coletivas foram suspensas. Com isso, não houve edição do Qualifica. No entanto, em 2021, o prefeito destacou que as atividades foram aos poucos, recomeçando, e atenderam ainda a cerca de 1.960 pessoas.

A estimativa, para esse ano, é a de que mais duas mil pessoas tenham acesso aos cursos de qualificação profissional. “É isso que já fizemos, estamos fazendo e vamos fazer muito mais. A gestão Emanuel Pinheiro, tendo ao lado a primeira-dama, tem como bandeira a qualificação das pessoas, que muitas vezes, por dificuldade financeira, não conseguem fazer um curso, muito menos terminam os estudos regulares. É aí que entra a Prefeitura de Cuiabá, as mãos de uma gestão humanizada. Dar acesso para que essas pessoas carentes se capacitem. Possam viver com dignidade e qualidade de vida”, afirmou o chefe do Executivo Municipal, prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

“Em 2022, vamos ampliar a oferta de cursos. Hoje são mais de 19 opções. O nosso compromisso para melhorar a condição da população não tem limites. Vamos continuar qualificando e contribuindo com ferramentas que facilitem esse acesso. Vamos ampliar ainda mais a nossa política de Assistência Social”, finalizou.

O Qualifica Cuiabá integra o programa ‘Pra Frente Cuiabá’, formatado para potencializar o desenvolvimento humano e econômico em Cuiabá. A ação é coordenada pelas Secretarias de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, da Mulher e da Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-Senai.