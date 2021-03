Prefeito destaca fomento à economia em meio a pandemia e parabeniza empresa por abertura de filial e geração de 200 empregos

O prefeito Emanuel Pinheiro esteve na manhã desta sexta-feira (19), na mais loja do Grupo Beira Rio Material para Construção, empresa em atividade há 30 anos no Estado. Localizada na Avenida República do Líbano, a loja, é a quarta da rede em Cuiabá e a 8ª do Estado.

“Como prefeito da Capital fiz questão de vir aqui primeiro para me solidarizar. Num momento de pandemia, momento de muita tensão e desesperança, a Beira Rio continua avançando e acreditando em Cuiabá, gerando emprego, gerando renda, dando oportunidades e esperanças a nossa população. Então é dessa forma, trabalhando de forma segura, respeitando as medidas de biossegurança, mas não parando a cidade, que Cuiabá vai superar a pandemia e vamos sair muito maiores do que entramos”, destacou o prefeito Emanuel Pinheiro.

De acordo com o prefeito, empreendimentos como esse ajudam Cuiabá a crescer e se desenvolver economicamente, gerando 200 empregos diretos e mais de 500 de forma indireta. Também presente na visita, o secretário Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, frisou quanto ao potencial da cidade. “O setor da construção civil, mesmo num momento de crise como o que estamos vivendo agora, vem mostrando crescimento em Cuiabá. E a Beira Rio é um empreendimento que sempre acreditou em Cuiabá e continua acreditando, investindo, gerando emprego e renda”, disse ele.

O empresário Luís Augusto Rebouças, um dos proprietários do Grupo Beira Rio, falou sobre o novo empreendimento, que traz a marca do Grupo, a gestão competente e a qualidade de seus profissionais. “Continuamos a acreditar em Mato Grosso e em Cuiabá. Mesmo diante da crise e das incertezas provocadas pela pandemia, estamos investindo, nesse grande potencial com uma visão moderna de gestão e colabores qualificados”, disse ele.

Para garantir a segurança dos funcionários e clientes, a loja adotou todas as medidas de biossegurança, com disponibilização de álcool em gel, todos os funcionários e clientes utilizam máscaras, há controle de acesso e as ilhas de trabalho obedecem distanciamento mínimo entre uma e outra.