Prefeito destaca sucesso do CMEI Serginho e anuncia lançamento de mais uma unidade em Cuiabá

O prefeito Emanuel Pinheiro destacou, na noite desta terça-feira (8), durante sua sexta live semanal, o sucesso popular alcançado pelo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Sergio Luiz Ferreira da Silva, o CMEI Serginho – maior da Capital. Segundo o gestor, as mais de 400 vagas ofertadas na unidade de ensino foram preenchidas rapidamente, surpreendendo às expectativas, em razão da grande procura gerada por parte da população.

Em virtude da grande demanda, o chefe do Executivo Municipal tranquilizou os país mais uma vez durante a transmissão ao vivo, ao anunciar o lançamento de mais uma unidade educacional, desta vez, no bairro Altos do Parque, favorecendo demais regiões como Real Parque, Jardim Paulicéia, Parque Cuiabá, Real Parque e outros. O projeto seguirá os mesmos padrões da unidade modelo, bem como a oferta de vagas destinadas a crianças com idade de 0 a 5 anos e 11 meses, com funcionamento nos períodos matutino, vespertino e integral.

O prefeito afirmou que o investimento maciço na Educação é a forma encontrada por ele de demonstrar todo seu amor, cuidado, carinho, mas acima para a preocupação com o futuro das crianças cuiabanas. “Esse CMEI abraça. Esse é o nosso compromisso, meu e da primeira-dama, Márcia Pinheiro. Enquanto prefeito e primeira-dama de Cuiabá, os nossos 55 mil alunos serão tratados como nossos filhos, oferecendo tudo de bom e melhor”, pontuou.

Referência nacional, o Kit Uniforme Escolar Completo foi outra iniciativa evidenciada pelo gestor que, inclusive, já começou a ser distribuído nesta segunda-feira (07) aos alunos, marcando o retorno das aulas na Capital referente ao ano letivo de 2022 no formato 100% presencial. Para próxima semana, está prevista a entrega do kit material escolar, contemplando também toda a rede.

“Tudo isso é sensibilidade pura, não está em nenhuma bula, livro, em nenhum curso de aprendizado de fazer gestão e política. Essas ações que a Gestão Emanuel Pinheiro faz é de pura humanização para vidas das crianças. Eu e a Márcia nós colocamos no lugar das pessoas para tomar as melhores decisões, conversa com elas, ficando à disposição das pessoas, ajudando quem mais precisa, isso é solidariedade e amor, olhar de todo coração, administrando com a razão, mas também com o coração na ponta da caneta. É assim que tomo minhas decisões na minha gestão”, enfatizou Pinheiro.

Estrutura

A estrutura física do CMEI Serginho conta com 11 salas de aula, ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias como: pátios, solários e áreas externas; restrição de acesso das crianças desacompanhadas em áreas como cozinha, lavanderia, caixa d’água, central de gás, luz e telefonia; equipamentos destinados ao uso em escala infantil, respeitando as dimensões e instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em gera. A unidade conta ainda com lactário, fraldários, playground, entre outras inovações padrão do Programa Proinfância, atendendo de maneira completa e segura os estudantes. Além da equipe pedagógica composta por profissionais altamente qualificados.