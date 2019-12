Prefeito e primeira-dama lamentam o falecimento da servidora Sebastiana Maria Clara da Silva e Souza

A magia do Natal irá, literalmente, “passear” pelos quatro cantos da Capital mato-grossense. Com o objetivo de facilitar à população o acesso a uma programação que simboliza esse importante período do ano, a Prefeitura de Cuiabá realiza a primeira edição do Natal da Gente. A solenidade de lançamento do projeto acontece nesta segunda-feira (16), às 19h, na Praça Santos Dumont, localizada na Avenida Getúlio Vargas.

Após concentrar, nos anos anteriores, todas suas atividades na Praça Alencastro, o Município optou neste ano por montar uma estrutura móvel que circulará por diferentes bairros. “Planejamos para este ano expandir essa programação. Dessa forma, chegaremos as comunidades mais afastadas da região central, presenteando os moradores com tudo aquilo que representa o clima natalino”, destaca o prefeito Emanuel Pinheiro.

Do dia 16 até 23 de dezembro, um caminhão bitrem, totalmente transformado, passará por bairros estratégicos, alcançando todas as regiões de Cuiabá. O veículo levará para as localidades atrações como presépio, chuva de neve e Casa do Papai Noel, com a presença do Bom Velhinho. Além disso, serão realizadas apresentações culturais com o grupo Flor Ribeirinha, Coral Municipal e Companhia Teatral Cena Onze.

“Todos esses elementos natalinos estarão disponíveis nos bairros das 18h às 23h. Nesse período, a população poderá contemplar, tirar fotos, as crianças conhecerão o Papai Noel, tudo com total segurança. O Natal é a data que mais representa o espírito de humanização. Então, buscamos pensar naqueles que não têm condições de se deslocarem ao centro da cidade para curtir esse momento com família”, explica a primeira-dama Márcia Pinheiro.

Na região central, a Praça Santos Dumont também está preparada para receber o público nesta segunda-feira. O local conta com ornamentação natalina, túnel de luz e Casa do Papai Noel. Igualmente, a Avenida Getúlio Vargas receberá decoração ao longo de sua extensão. Todas as ações são feitas por meio de parceria com as concessionárias Águas Cuiabá e Energisa Mato Grosso.

Confira a programação completa:

● Dia 16 — Segunda-feira

> 19h — Lançamento na Praça Santos Dumont

● Dia 17 — terça-feira

> 18h— Bairro Santa Isabel

● Dia 18 — Quarta-feira

> 18h— Bairro Jardim União

● Dia 19 — Quinta-feira

> 18h— Bairro Três Barras

● Dia 20 — Sexta-feira

> 18h — Bairro Planalto

● Dia 21 — Sábado

> 18h— Bairro Omar Cabral

● Dia 22 — Domingo

> 18h — Bairro Parque Cuiabá

● Dia 23 — Segunda-feira

> 18h — Bairro Pedra 90