Prefeito e primeira-dama prestam homenagem a servidores aposentados

Quando o servidor Joanice Ojeda passou a integrar o quadro da Prefeitura de Cuiabá, no dia 1 de junho de 1978, fichas de papel e máquinas de escrever eram indispensáveis à administração. Em 41 anos muita coisa mudou. A tecnologia integrou-se aos setores, o número de servidores foi multiplicado e as demandas da população aumentaram. Ao longo do tempo só uma coisa continuou igual: o amor por Cuiabá. Sua dedicação foi reverenciada pelo prefeito Emanuel Pinheiro na noite de quinta-feira (5).

Além de Ojeda, outros 94 servidores aposentados entre novembro de 2018 e novembro de 2019 se reuniram para um jantar no Hotel Fazenda Mato Grosso, onde receberam homenagens por seus préstimos ao Município. O evento, idealizado pela primeira-dama da Capital, Márcia Pinheiro, é organizado pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá (Cuiabá- Prev), que registrou 240 aposentadorias durante os últimos 12 meses.

O servidor lembra que sua primeira função foi a de office boy, que correspondia a de guarda mirim à época. Em 1990 foi aprovado no concurso para agente de fiscalização de obras, carreira na qual seguiu até março de 2019, quando se aposentou. “Comecei cedo e a Prefeitura sempre foi um local acolhedor, com bons companheiros. Fiz amizades que preservo até hoje. Mesmo aposentados continuamos olhando para a administração porque a gente gosta. Vimos muitas mudanças e fizemos parte delas.”

Para ele, a maior diferença entre as décadas diz respeito ao tamanho da máquina pública, que, com gestores de qualidade, tende a avançar na prestação de serviços. Em sua opinião, o próprio evento é um exemplo disso. “Só temos a agradecer porque depois de uma trajetória de 40 anos de serviço é muito importante sermos lembrados, receber esse reconhecimento. Esperamos que essa tradição se mantenha a cada ano. É uma homenagem justa e o prefeito reconheceu isso.”

Ao longo da noite houve apresentação do coral da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Prefeitura (AAPMC), jantar e show de siriri com o grupo Flor Serrana. A programação faz parte da proposta da primeira-dama. “Hoje eles encerram um ciclo e iniciam outro com mais experiência e a mesma vitalidade, a mesma vontade de produzir, servindo como exemplo de dignidade e honradez. Isso é o mínimo que poderíamos fazer”, explica.

O prefeito, por sua vez, falou aos colegas que os anos dedicadas ao Município não foram em vão e que, para além do reconhecimento, os aposentados têm sido valorizados com seus salários depositados regularmente desde quando assumiu a gestão. A isso, somam-se uma série de ações do Cuiabá-Prev, que possui um calendário de eventos voltado a eles. Os esforços fazem parte do plano da gestão, de transformar a Capital em referência para a terceira idade no Brasil.

“Sou de uma geração de cuiabanos extremamente gratos por tudo que eles fizeram pela nossa cidade, cada um na sua função, cada um com sua missão, na sua Pasta. Do ofício mais simples ao mais complexo, mas todos com a mesma importância que é fazer a máquina pública funcionar, para fazer que o serviço chegue com eficiência ao nosso grande patrão, que é a população cuiabana. Esse carinho e esse respeito que nos traz aqui para homenageá-los”, afirma Pinheiro.

De acordo com o secretário adjunto de Previdência, Fernando Mendes, o Cuiabá-Prev administra atualmente mais de 14 mil vidas, sendo 3.900 aposentados e pensionistas. Ele lembrou a sensibilidade da primeira-dama em propor o evento e o trabalho do prefeito, que tem garantido a segurança dos servidores. “Qualquer gestor hoje tem a previdência como uma pedra no sapato, mas não aqui em Cuiabá. Hoje temos dois certificados, o ISSO 9001 pelo quinto ano consecutivo e o RPPS pelo Pró-Gestão.”

Também participaram do evento a secretária de Gestão, Ozenira Felix; a presidente do Conselho Previdênciário, Neila do Prado; a presidente da AAPMC, Erenita de Moraes Viana; a presidente da Associação Brasileira dos Clubes da Melhor idade (ABCMI), Anita Caparossi e os vereadores Adevair Cabral e Misael Galvão.