Prefeito e primeira-dama vistoriam novos coletivos para capital; gestão renovará 50% da frota ainda no primeiro semestre

As pessoas que precisam tomar a segunda dose da Coronavac em Cuiabá receberão até às 18h desta quinta-feira (20) uma mensagem no email e no Whatsapp cadastrados no site indicando a data, horário e local onde deverão tomar a vacina. As pessoas deverão apresentar o QR Code do agendamento da segunda dose impresso ou no celular e o cartão de vacinação. Caso a pessoa tenha perdido o cartão, deverá apresentar o Boletim de Ocorrência da perda do cartão. O email que mandará as mensagens é o noreply@vacinacuiaba.com.br e o número de Whatsapp é o (65) 99323-7355.

A coordenação da campanha de vacinação pede encarecidamente que as pessoas se apresentem para a vacinação da segunda dose com a Coronavac apenas se tiverem recebido a mensagem. Esta ação é necessária para evitar aglomerações e facilitar a identificação de quem realmente deve tomar a vacina.

Caso a pessoa que precise tomar a segunda dose da Coronavac não receba a mensagem por email ou Whatsapp até 18h desta quinta-feira (20), ela deve consultar o cadastro no site da vacinação para verificar se a agenda está disponível. Qualquer mensagem da campanha de vacinação em Cuiabá que não seja do email e do número mencionados acima, é falsa.