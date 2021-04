Prefeito e secretária de Educação lamentam falecimento de alunas da EMEBC Herbert de Souza

Foi com imensa tristeza que o Prefeito Emanuel Pinheiro e a secretária de Educação de Cuiabá, Edilene de Souza Machado receberam a notícia do falecimento, vítimas de um incêndio, de duas irmãs, de 5 e 6 anos, estudantes da Escola Municipal de Educação Básica do Campo (EMEBC) Herbert de Souza, neste domingo.

O fogo começou de madrugada, quando a família dormia na casa, localizada numa chácara, na Linha 15, onde o pai recentemente começou a trabalhar como caseiro.

De acordo com as informações, os pais retiraram as duas crianças do quarto onde dormiam ao perceberem a fumaça e acionaram o Serviço de Assistência Móvel de Urgência (Samu). Os médicos que prestaram atendimento atestaram que as meninas morreram intoxicadas com a fumaça.

A Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também foram até o local para atender a ocorrência.

As meninas estudavam na Pré Escola I e 1º Ano da EMEBC Herbert de Souza. A diretora, Luzinete Mendes de França Araújo contou que a equipe gestora e todos da unidade estão bastante abalados com a morte das duas irmãs e, estão acompanhando a família, inclusive com apoio psicológico da equipe de saúde que atende a região.

“É uma fatalidade. Aos pais e a família nossos mais sinceros pesar. Rogamos a Deus que dê forças a essa família para superar esse momento tão doloroso e trágico”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

A secretária Edilene Machado lamentou e disse que a Educação se une aos pais e familiares em orações. “A morte é um momento doloroso, mas quando se trata de crianças ainda é mais angustiante. A Secretaria de Educação e toda a rede se unem em orações por essa família”, disse ela.

Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento, mas o velório será nesta segunda-feira (19) na Capela Jardins. A família ainda não confirmou o horário.