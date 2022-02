Prefeito e secretária de Saúde lamentam morte de agente comunitário de saúde

Cuiabá ultrapassou, nesta sexta-feira (04) a marca de 1 milhão de doses de vacina contra o coronavírus aplicadas na população. Esse número inclui a vacinação dos adultos, adolescentes e crianças, entre primeira, segunda e dose de reforço.

De acordo com dados do Sistema do Plano Nacional de Imunização – SiPNI, 95% da população acima de 18 anos já tomou a primeira dose na capital mato-grossense, o que corresponde a mais de 435 mil pessoas. Com o esquema vacinal completo, que são as duas doses ou a vacina de dose única, Cuiabá já tem mais de 401 mil pessoas, que correspondem a 87,3% do público alvo.

Em relação aos adolescentes de 12 a 17 anos, a capital já vacinou com a primeira dose mais de 40 mil pessoas, o que chega a um percentual de 75% da meta. Com a segunda dose, apenas 40% deste grupo já foi imunizado.

A dose de reforço e dose adicional (terceira dose dos imunossuprimidos) é o que está com o índice de aplicação mais baixo entre a população adulta. Até o momento, 21,7% das pessoas acima de 18 anos tomaram a dose de reforço ou adicional, o que corresponde a cerca de 100 mil pessoas.

Para o prefeito Emanuel Pinheiro, atingir o marco de 1 milhão de doses de vacinas é algo a ser comemorado. “O mundo inteiro, sem exceção, tem sofrido imensamente com essa pandemia. Muitas pessoas perderam entes queridos, familiares e amigos para a Covid-19. A vacinação é a nossa luz no fim do túnel, é a esperança que temos de que vamos conseguir vencer essa guerra. Atingimos nessa sexta-feira 1 milhão de doses aplicadas, exatamente 1 ano e 15 dias após o início da vacinação em Cuiabá. Só tenho a agradecer às valorosas equipes que estão trabalhando na campanha de imunização, porque estão realmente salvando vidas. Apesar dos números de contágio terem voltado a subir, felizmente o número de casos graves e mortes são muito menores do que no começo do ano passado, quando poucas pessoas já tinham sido vacinadas. As vacinas salvam vidas, temos visto isso na prática, por isso continuo pedindo a todos que se vacinem e que levem seus filhos para vacinar, só assim vamos acabar com a pandemia”, disse Pinheiro.

Sobre a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, pouco mais de 12% da meta tomou a primeira dose até esta sexta-feira (04). Importante ressaltar que estes dados das vacinas das crianças são diretamente da coordenação da campanha, de acordo com a contagem de aplicação de doses pelos locais de imunização. “Os dados são digitados no sistema e às vezes demoram um pouco para serem contabilizados pelo Ministério, então pode haver diferenças. Mas segundo nossa contagem, mais de 7 mil crianças já foram vacinadas”, comentou a coordenadora da campanha Vacina Cuiabá – Sua Vida em Primeiro Lugar, Valéria de Oliveira.