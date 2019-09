Prefeito e secretários mato-grossenses comprovam transparência da Nota MT

Representantes de prefeituras mato-grossenses comprovaram, no 2º sorteio da Nota MT realizado nesta quinta-feira (13.09), a transparência do programa e de todo o sistema desenvolvido pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Nesta edição foram sorteados mil prêmios de R$ 500 e cinco prêmios de R$ 10 mil – e a lista os ganhadores já está disponível, tanto no site do programa, quanto no aplicativo disponível para celulares com sistema Android e IOS. Ao todo, 848.585 bilhetes eletrônicos de 90.395 consumidores estiveram aptos para o sorteio.

Acompanharam o evento o prefeito de Campo Verde, Fábio Schroeter, a secretária de Fazenda de Campo Verde, Patricia Alves da Silva, o secretário de Planejamento, Gestão e Finanças de Lucas do Rio Verde, Giovanni Rodrigues da Silva, o secretário de Finanças e Orçamento de Nova Mutum, Agenor Darci, e o secretário de Finança de Campo Novo, Jaime Luis Ott.

Eles conheceram todo o funcionamento do sistema, desde a extração dos números da Loteria Federal para o sorteio, a forma com que esses números são usados como “embaralhadores”, até a divulgação do resultado final dos ganhadores. Todo o sistema foi auditado pela Controladoria Geral do Estado (CGE) desde o início de sua criação e passou por um processo de experimentação para garantir sua confiabilidade.

“Os números da loteria são os parâmetros; a partir deles o sistema embaralha os bilhetes e seleciona os que serão premiados. Por uma questão de garantia, o procedimento é realizado duas vezes”, explicou o superintendente de TI da Sefaz e analista da MTI, Ricardo Crudo.

Crudo lembrou ainda que é possível simular o próprio sorteio “de casa”, por meio do aplicativo disponível no site do programa. Desse modo, o próprio cidadão consegue ver na prática como o sistema funciona. “Estão disponibilizados no site do programa tanto os bilhetes gerados, como uma cópia do aplicativo do sorteio, o que comprova a integridade de todo o processo”, disse.

Para o prefeito de Campo Verde Fábio Schroeter, o programa Nota MT, através da tecnologia implementada, é uma importante ferramenta de auxílio aos municípios, pois contribui na arrecadação do Estado que se reverte em benéfico para todos os cidadãos mato-grossenses.

“Tanta tecnologia que nós temos à disposição nos dias de hoje e nós perdendo essa oportunidade. Eu fui empresário e comerciante, sofrendo concorrência desleal. Esse é um programa que poderia chamar de Nota Ganha Ganha MT. O cidadão precisa ser conscientizado e exigir a emissão da nota, pois muitas vezes passamos batido e não temos esse registro e todo mundo sai perdendo. Obrigado por essa inciiativa, pois realmente produz ótimos frutos para todos”, disse o prefeito.

O secretário de Fazenda, Rogério Gallo, também destacou a relevência do programa, que já possui 116 mil cadastrados, e a atuação da MTI para o desenvolvimento da Nota MT, criado para estimular o cidadão a solicitar o CPF na nota fiscal eletrônica.

“A nossa empresa, a MTI, foi quem desenvolveu in house todo esse sistema sem consumir nenhum recurso público e nenhuma empresa privada. A MTI, com a Secretaria de Fazenda, conseguiu realizar em tempo recorde um sistema mito barato e muito eficiente”, disse o secretário.

Após o sorteio, o resultado é homologado pela CGE e o ganhador recebe um e-mail informando que ele foi premiado. A mesma notificação também fica disponível no aplicativo e no portal do programa, assim como a listagem completa de todos os ganhadores. Além disso, também ficam disponíveis as instruções que os ganhadores devem seguir para receber os prêmios.

Além do prêmio em dinheiro, o programa também ajuda instituições filantrópicas, uma vez que, ao fazer o cadastro, o cidadão escolhe uma instituição para receber 20% da premiação, caso ele seja sorteado. A previsão é que o próximo sorteio ocorra em 19 de setembro na “edição especial de primavera”, quando serão sorteados cinco prêmios de R$ 50 mil.