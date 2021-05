Prefeito Emanuel lamenta morte do arquiteto e político Jaime Lerner

A união entre os vereadores Cezinha Nascimento (PSL), Sargento Joelson (Solidariedade), do líder do prefeito, Mário Nadaf (PV), juntamente com o deputado estadual Elizeu Nascimento, resultou na aprovação do projeto de cessão de uma área, pública municipal, situada na capital de Mato Grosso, Cuiabá, para a instalação da sede do Comando da Força Tática da Polícia Militar, que atualmente está situada em local provisório.

Após articulação dos parlamentares, a proposição, que estava parada na casa, tramitou em regime de urgência e na sessão ordinária do dia 27 de maio (quinta-feira) o projeto de Lei de Cessão de Uso da área, pública, localizada no bairro Morada do Sol, atrás da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, com cerca de 3.150,23m², recebeu votos favoráveis pela concessão para a instalação do Comando da Força Tática.

“Agradeço e parabenizo os meus colegas de parlamento pela aprovação do projeto, agora, o local que estava completamente abandonado há mais de 10 anos, será útil, tanto para os profissionais quanto para a população cuiabana”, agradeceu o vereador Cezinha Nascimento.

O vereador sargento Joelson também agradeceu. “Estou agradecido ao legislativo pela aprovação do projeto e contente em poder ajudar e auxiliar a tropa”, comentou o sargento.

“A instalação da base favorece os profissionais e trará mais segurança para a população”, ressaltou Elizeu Nascimento.

O projeto ainda precisa passar pela sanção do prefeito Emanuel Pinheiro.