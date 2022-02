Emanuel Pinheiro paga salário de fevereiro hoje (25)

O prefeito Emanuel Pinheiro mantém o compromisso firmado com o servidor público municipal e antecipa mais uma vez o salário e quita a folha salarial, referente ao mês de fevereiro, nesta sexta-feira (25). “Um servidor valorizado se sente mais motivado e com isso garante a excelência no atendimento à população. Esse foi um dos compromissos firmados em campanha desde o meu primeiro mandato como gestor responsável pela capital. Por mais uma vez, o servidor terá o salário em conta dentro do mês trabalhado e ainda, antes do último dia útil de trabalho”, declarou o prefeito municipal de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Vale destacar que o cumprimento do pagamento do salário dentro do mês trabalhado e, por diversas vezes, de forma adiantada é fruto de um trabalho de gestão fiscal eficiente. Desde 2017, a gestão Emanuel Pinheiro preza pelo respeito ao limite dos gastos com pessoal, seguindo estritamente o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

O gestor lembra ainda o tratamento respeitoso adotado com aqueles que ajudam a administrar a capital mato-grossense e estende-se ainda aos aposentados e pensionistas do Cuiabá-Prev, que dedicaram longos anos de suas vidas para servir à população cuiabana. Atualmente, o Município possui mais de 16 mil servidores ativos e cerca de 5 mil beneficiários do Cuiabá-Prev.

“O servidor público é o braço direito de qualquer gestor e isso precisa ser honrado. Uma das formas de fazer esse discurso se valer na prática é tendo esse compromisso com a folha salarial em dia”, finalizou o prefeito.