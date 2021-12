Prefeito Emanuel Pinheiro anuncia adiantamento do 13º salário para sexta-feira (17)

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Leonardo Leão, assinaram nesta quinta-feira (16) o contrato de doação da área do residencial Novo Tempo, para dar início ao processo de regularização fundiária da região. A assinatura do documento ocorreu junto à superintendente de Patrimônio da União,em Mato Grosso, Luciamara Rodrigues Cordeiro Tavares.

Conforme o prefeito, há anos, o presidente do bairro Ubiracy Oliveira Souza, o Bira e o vereador Kássio Coelho, estão solicitando que a Prefeitura de Cuiabá formalize a área e faça a entrega dos títulos definitivos.

“Uma grande notícia para população humilde, trabalhadora, os moradores do Novo Tempo, da região oeste da cidade. Estamos aqui hoje, para assinar o contrato de doação da área do Novo Tempo ao Município e avançar na regularização do título definitivo para as 200 famílias que moram há muito tempo nesse bairro e não tinham o título de propriedade de suas casas. Quero agradecer o vereador Kassio Coelho e o nosso presidente de bairro, o grande Bira, que incansavelmente luta para regularizar essa área e entregar o sonho dos moradores. Em breve estaremos realizando a entrega dos documentos das casas”, comentou o gestor.

O secretário Leonardo Leão, lembra que o residencial Novo Tempo foi construído para abrigar famílias que residiam antigamente em áreas de risco na Capital. “Foi feita essa parceria entre a União Federal e município de Cuiabá, e hoje, daremos prosseguimento às ações para começarmos o processo de regularização desta área e atender as 200 famílias. O próximo passo é entregar esses títulos definitivos em até 6 meses. Por enquanto, vamos fazer o georreferenciamento e até o meio do ano que vem faremos a entrega dos documentos. Essa é mais uma missão que está sendo cumprida na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro e muitas outras áreas ainda serão regularizadas nos próximos meses, estamos preparando uma grande ação de entrega de títulos”, comentou ele.

Participaram da reunião: o secretário de Governo, Luís Cláudio Castro Sodré, adjunta de Habitação, Joelma de Souza Siqueira e demais servidores da pasta de Regularização Fundiária.